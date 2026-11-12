Саудитска Арабия оказва натиск върху ЕС да обяви йеменските хути за терористична групировка

Саудитска Арабия настоява ЕС да определи подкрепяното от Иран движение на хутите в Йемен като терористична организация, но все още не е преодоляла опасенията на Европа, че това би могло да подкопае бъдещия мирен процес, според шестима европейски представители, предаде Ройтерс.

Кампанията отразява по-широките усилия на Рияд за засилване на международния натиск върху групировката, която извършва почти ежедневни атаки срещу кралството през последните седмици след възобновяването на войната, започнала преди повече от десетилетие.

Хутите вече са обект на санкции от ЕС, включително оръжейно ембарго и замразяване на активи на 12 командири. ЕС определи иранския Корпус на стражите на ислямската революция (КСИР), ключов поддръжник на хутите, като терористична организация, отбелязва Ройтерс.

Но блокът досега се е въздържал от определяне на самите хути като терористи, стъпка, предприета от други западни страни, включително Съединените щати, Австралия и Канада.

Саудитска Арабия е начело на военна коалиция, бореща се срещу групировката от името на международно признатото правителство на Йемен, което хутите изгониха от столицата Сана през 2014 г.

Шестимата европейски представители заявиха, че европейските държави се опасяват, че включването на хутите в списъка с терористични групи би затворило ограничените канали, които те поддържат с групата, и потенциално би подкопало всяко европейско участие в бъдещ мирен процес в Йемен.

Добавянето на хутите към списъка с терористи ще изисква единодушна подкрепа от 27-те държави членки на ЕС. Досега подкрепата е ограничена само до малък брой от тях, каза един от шестимата служители, отказвайки да посочи кои са държавите, тъй като дискусиите са били частни.

Службата за комуникации на правителството на Саудитска Арабия не отговори на искане за коментар. Говорителят на ЕС по външната политика Ануар Ел Ануни заяви, че блокът е в редовен контакт с Рияд по редица въпроси, включително регионалното развитие, но отказа да коментира конкретни текущи дискусии.

В ход, който е до голяма степен символичен, но който сигнализира за подкрепа в Европа за по-твърда позиция срещу "групировката", Европейският парламент прие миналия месец резолюция, призоваваща ЕС да включи хутите в списъка на терористични групи.

Джоана де Деус Перейра, старши сътрудник в Кралския институт за обединени служби, изследователска група в областта на отбраната в Лондон, заяви, че европейските държави искат да покажат солидарност със Саудитска Арабия, но остават колебливи относно включването на хутите в списъка на терористични групи, което според нея би имало ограничено практическо въздействие.

Сред европейските опасения, каза де Деус Перейра, са, че хутите биха могли да отмъстят за всяко включване в списъка, като атакуват европейски кораби близо до Йемен, и че включване в списъка би могло да усложни работата на хуманитарните групи, действащи в контролираните от хутите райони.

Друга потенциална причина, поради която ЕС може да бъде предпазлив: няколко от европейските служители отбелязаха, че е особено трудно да се отмени обозначението на ЕС за тероризъм, тъй като след като веднъж е наложено, ще е необходима единодушна подкрепа на членовете, за да бъде отменено.

Бреговата линия на Йемен се простира по Червено море и пролива Баб ел-Мандеб в устието му, критичен воден път, свързващ Европа и Азия. Всякакви атаки на хутите там биха могли допълнително да нарушат световната търговия, която вече е засегната от затварянето на Ормузкия проток от Иран в отговор на войната между САЩ и Израел срещу Иран.

Рияд, с подкрепата на САЩ, поведе дългогодишна катастрофална военна кампания срещу хутите, преди подкрепяната от Иран групировка и подкрепяното от Саудитска Арабия йеменско правителство да се споразумеят за примирие през 2022 г.

Това примирие се разпадна през юли тази година, след като хутите обвиниха Рияд в бомбардировките на летището в Сана. Оттогава и двете страни извършиха трансгранични атаки, при които бяха убити и ранени цивилни.

След смъртоносния ракетен удар на хутите по летище "Крал Халид" в Рияд през октомври, ръководителят на външната политика на ЕС Кая Калас заяви, че блокът е солидарен със Саудитска Арабия.