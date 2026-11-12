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Дания очаква до седмица да обяви държавата за център за депортирани мигранти извън Европа

Дания очаква до седмица да обяви държавата за център за депортирани мигранти извън Европа
Снимка: AP/БТА

Руанда е сред обсъжданите възможности и според източници на Франс прес засега изглежда най-вероятната дестинация за центъра, подкрепян от пет държави от ЕС

Името на държавата, в която ще бъде изграден център за мигранти, депортирани от Европа, се очаква да стане ясно през следващата седмица. Това заяви датският премиер Мете Фредериксен при пристигането си за срещата на европейските лидери в Дъблин, предаде Франс прес.

"Приближаваме се до възможността да изградим център извън Европа - нещо, за което някои от нас работиха усърдно няколко години, и ще можем да кажем нещо повече за него другата седмица", каза Фредериксен.

От няколко месеца Германия, Австрия, Дания, Гърция и Нидерландия работят за създаването на подобни центрове възможно най-бързо. Идеята предвижда там да бъдат изпращани мигранти с отхвърлени молби за убежище, като инициативата цели и да възпре други хора от опити да се установят в Европа.

Руанда е сред основните обсъждани дестинации и според източници, близки до преговорите, засега изглежда най-вероятният кандидат. През август източноафриканската държава потвърди, че е започнала предварителни разговори с няколко европейски страни, без да посочва кои са те.

Според източници на АФП официалното обявяване може да стане по време на конференция за миграцията във Виена на 16 и 17 ноември.

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