Селекционерът на Исландия очаква силен старт от България в Пловдив

Селекционерът на Исландия Арнар Гунлаугсон очаква труден двубой срещу България от група С4 на Лигата на нациите. Срещата е на 13 ноември от 21:45 часа на стадион “Христо Ботев” в Пловдив. На официалната пресконференция преди мача присъства и исландският национал Ори Оскарсон.

“България влиза в мача с повишено самочувствие след победата в последната си среща. Очаквам труден двубой, както винаги е при гостуване на национално ниво. Ще дадем всичко от себе си, за да вземем трите точки”, заяви Гунлаугсон. Той добави, че очаква Люксембург да вземе точки от Естония.

Исландският селекционер си спомни и първия мач между двата отбора, спечелен от неговия тим с 3:0 в Рейкявик. Тогава това беше първата среща на Атанас Рибарски начело на България.

“Бяхме късметлии да не допуснем първи гол. България имаше няколко добри положения преди нашето попадение, а аз не бях доволен от представянето ни през първите 20 минути. Сега познаваме по-добре стила на България и виждам, че отборът прогресира в последните два мача”, коментира Гунлаугсон.

Оскарсон, който играе за Реал Сосиедад, също очаква силно начало от домакините. “Трябва да сме готови за първите минути и за интензитета, който България ще наложи след последната си победа”, каза нападателят.

След четири мача Исландия води в групата с 8 точки. Естония е втора с 6, а България заема третото място с 4 точки.