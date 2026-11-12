Най-важното от България на 12.11.2026 г.

Бюджетът за 2027 г. и предвидените промени в редица закони бяха сред водещите теми в парламента и правителството днес. На извънредно заседание Националният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) обсъди проектите на бюджетите на държавата, Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и държавното обществено осигуряване (ДОО). Вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев заяви, че отговорността към живота, здравето и сигурността на хората трябва да бъде водещ принцип при определянето на бюджетните приоритети и финансовите ангажименти.

Фискалният съвет обаче предупреди, че проектобюджетът за 2027 г. разчита на надценени приходи и не дава достатъчно гаранции за ограничаване на дефицита и спазване на европейските фискални правила. Въпреки че е съгласувал проекта, институцията отправя критики към заложените разчети и прогнозата до 2029 г.

Социалният министър Наталия Ефремова съобщи, че пенсиите ще бъдат увеличени с около 7,8% от 1 юли по швейцарското правило, а от началото на годината минималната работна заплата ще достигне 660 евро. Тя отхвърли твърденията на опозицията, че правителството възнамерява да посегне на средствата от втория пенсионен стълб.

Междувременно парламентът прие на първо четене промени в Закона за публичните финанси, внесени от Министерския съвет. Те въвеждат нови правила за бюджетно планиране, като запазват основните ограничения на европейския Пакт за стабилност и растеж за бюджетния дефицит и държавния дълг.

Бюджетните ограничения предизвикаха реакция и от Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“. Оттам настояват за незабавна отмяна на планираните рестрикции, които според организацията нарушават Колективния трудов договор и Закона за предучилищното и училищното образование. Синдикатът предупреждава, че мерките засягат трудовите, социалните и професионалните права на учителите и могат да се отразят на качеството на образованието.

Във връзка с подготовката на бюджета правосъдният министър Николай Найденов покани ръководителите на съдебната власт и представители на съдебните служители на среща за възнагражденията им. Разговорът е насрочен за 16 ноември. От Министерството на правосъдието отрекоха да са искали информация за евентуални съкращения на магистрати и съдебни служители.

Депутатите приеха на първо четене и промени в Закона за акцизите и данъчните складове. Те предвиждат акциз за автомобили с мощност на двигателя с вътрешно горене от 250 киловата, или 340 конски сили, нагоре, като размерът ще зависи от мощността. Предлага се също забрана за държане, предлагане и продажба на ракия, произведена в специализирани малки обекти за дестилиране, в помещения, свързани със стопанска дейност.

Отделно от бюджетните дебати, ГЕРБ и „Демократична България“ се обявиха против предлаганите промени в Закона за личната помощ. Според двете формации те могат да доведат до замразяване или намаляване на възнагражденията на личните асистенти. От ГЕРБ определиха предложенията като посегателство върху трудовите им права. „Продължаваме промяната“ започва подписка в защита на асистентите. От „Възраждане“ също призоваха управляващите да оттеглят законопроекта с аргумента, че промените ще засегнат както личните асистенти, така и хората с увреждания, които разчитат на тяхната подкрепа.

Природният газ в България може да поскъпне за шести пореден месец. „Булгаргаз“ предлага цената през декември да се увеличи с 14,38% спрямо ноември - до 66,83 евро за мегаватчас. Заявлението е внесено в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), която предстои да разгледа предложението и да определи окончателната цена от 1 декември.

На международната сцена премиерът Румен Радев заяви в Дъблин, че дипломацията е най-силният инструмент за прекратяване на войната в Украйна. Преди срещата на Европейската политическа общност той подчерта, че Европа трябва да има място на масата за преговори, тъй като без участието на европейските държави не може да бъде изградена нова система за сигурност на континента. Радев определи свързаността като ключова за сигурността и икономиката на България и отбеляза значението на форума за теми като Западните Балкани и Черноморския регион.

Междувременно външният министър Велислава Петрова и египетският ѝ колега Бадр Абделати обсъдиха в телефонен разговор отношенията между България и Египет, актуалната геополитическа обстановка и възможностите за разширяване на двустранното сътрудничество.

В София кметът Васил Терзиев подписа договор за 282 млн. евро безвъзмездно европейско финансиране. Средствата са предназначени за модернизация на градския транспорт и изграждане и обновяване на улици и булеварди в столицата.

Продължава и борбата за живота на пострадалите при двете верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“. Три дни след трагедията в болници в Сливен, Ямбол и Бургас остават 34 души. Днес още един от ранените е починал в МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ в Сливен.