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Рибарски обясни отсъствието на Кристиан Димитров и Валентин Антов преди мача с Исландия

Рибарски обясни отсъствието на Кристиан Димитров и Валентин Антов преди мача с Исландия
БТА

Селекционерът увери, че в отбора няма контузени, и разказа върху какво е работил тимът преди двубоя в Пловдив.

Националният селекционер на България Атанас Рибарски заяви, че обстановката в отбора е добра преди мача с Исландия от група С4 на Лигата на нациите. На пресконференция той обясни защо в състава не са капитанът на Левски Кристиан Димитров и защитникът Валентин Антов.

Димитров не игра за България в последния мач срещу Люксембург, а след това пропусна и среща на клубния си отбор. Рибарски посочи, че при избора на футболисти се взема предвид готовността им да играят и в двата предстоящи двубоя.

“За всеки футболист е важно на колко процента е готов да играе. При група от 21 полеви състезатели и трима вратари не можем да вземем всички. До европейските квалификации имаме по-малко от година и се надяваме дотогава да имаме по-ясна представа на кого можем да разчитаме”, обясни селекционерът.

За Антов Рибарски каза, че защитникът се завръща след контузия и е играл само веднъж в последните 11 мача на клубния си отбор. Двамата са разговаряли, а треньорът се надява футболистът отново да получи повече игрово време.

“Без значение кой ще бъде селекционер, той е страхотна опция и би бил много ценен за съблекалнята”, добави Рибарски. Той уточни, че в състава няма проблеми с контузени играчи.

В подготовката си за Исландия българският тим е работил както върху играта с топката, така и върху действията без нея. Рибарски отбеляза, че в последните два мача отборът е създавал положения, но е допускал и ситуации пред собствената си врата.

“Изправяме се срещу отбор, който може да вкарва голове. Ще акцентираме върху компактността и върху това да бъдем по-внимателни, когато загубим топката”, каза селекционерът.

Мачът между България и Исландия ще се играе на 13 ноември от 21:45 часа на стадион “Христо Ботев” в Пловдив.

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