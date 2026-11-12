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УЕФА глоби Левски с 44 000 евро и наложи условно затваряне на сектори

УЕФА глоби Левски с 44 000 евро и наложи условно затваряне на сектори
БТА

Санкциите са за инцидентите по трибуните преди мача с Ягелония, спечелен от „сините“ с 1:0

УЕФА наложи на Левски глоба от общо 44 000 евро заради безредици и хвърляне на предмети по време на домакинството срещу Ягелония в Лига Европа. Преди началото на срещата, завършила с победа 1:0 за българския тим, се стигна до спречкване между привърженици в зоната между сектори В и Г на Националния стадион „Васил Левски“.

Глобата е разделена на две части. Левски трябва да плати 20 000 евро за безредиците и хвърлянето на предмети, както и още 24 000 евро за блокирани пътеки по трибуните. УЕФА постанови и частично затваряне на блокове 32 и 33 за следващия домакински мач на клуба в турнирите под нейна егида. Изпълнението на тази санкция е отложено с изпитателен срок от две години.

Ягелония също е глобена с 20 000 евро за безредици и хвърляне на предмети.

Освен това влезе в сила условна санкция от 2025 г.: полският клуб няма да може да продава билети на своите привърженици за следващия си гостуващ мач в турнир на УЕФА. Наказанието е свързано с предишни инциденти по трибуните, хвърляне на предмети и нанасяне на щети.

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