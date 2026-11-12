Траян Сарафов пред ТАРАЛЕЖ: Никола Цолов вече доказа, че има всичко необходимо за Формула 1

Коментаторът на Diema Sport и създател на съдържание в YouTube канала “Зад ВОЛАНА” Траян Сарафов анализира бъдещето на Никола Цолов, пред ТАРАЛЕЖ, след решението на Рейсинг Булс да запази Лиам Лоусън и Арвид Линдблад за 2027 г.

Пред Цолов сега са последните два старта във Формула 2, в Катар и Абу Даби. “Точно към тези две надпревари е насочено вниманието му в момента. Ако Рафаел Камара не участва в тях, може да се отвори път към титлата за Никола, стига той да няма проблеми.”

Сарафов обаче не смята титлата във Формула 2 за решаваща за бъдещето на българина. “Да спечелиш шампионата е страхотно постижение, но не е задължително условие за участие във Формула 1. По-важно е Цолов вече да е показал, че има необходимите качества за следващата крачка.”

Според коментатора представянето на Цолов през сезона и тестовете с болид от предишна генерация са оставили силно впечатление. Той обърна внимание и на първата свободна тренировка в Мексико.

“Анализът на данните показа, че в техническата част от обиколката Никола е бил по-бърз от Арвид Линдблад. В края разликата е била 0,126 секунди в полза на Линдблад, но Цолов се представи много силно.”

Рейсинг Булс вече потвърди Лоусън и Линдблад за следващия сезон, но според Сарафов самият факт, че Цолов е бил обсъждан за място в тима, е показателен. “Да останеш толкова дълго в дискусията, при положение че Лоусън прави сезона на живота си и е близо до 100 точки, означава, че уменията и качествата ти са на много високо ниво.”

Още един сезон във Формула 2 не изглежда необходима стъпка за българина. “Независимо дали ще спечели титлата, дали ще завърши първи или втори, Никола вече се доказа. Още една година във Формула 2 няма непременно да добави нещо към това, което вече показа.”

Един от възможните варианти за 2027 г. е Цолов да стане резервен пилот на Ред Бул или Рейсинг Булс. “Най-добрият сценарий би бил да бъде обявен за резервен пилот и да има гарантирана възможност за титулярно място през 2028 г. Работата със симулатора и близостта до отборите ще му дадат повече опит и по-добър поглед върху случващото се през състезателните уикенди.”

Като възможност се обсъжда и участие в японската Суперформула, което би помогнало на Цолов да запази състезателния си ритъм. “Това е един от вариантите, но най-важно е Никола да бъде близо до отборите и да натрупа необходимия опит преди евентуалния си дебют.”

Сарафов вижда възможност и за нова битка за местата в Рейсинг Булс през 2028 г.

“Лоусън и Линдблад ще бъдат титуляри през следващия сезон, а след това ще се борят да запазят местата си. Никола може да се окаже решение, ако се появи нужда от промяна. Това е само перспектива, но е любопитен сценарий.”

“Решението на Рейсинг Булс не е краят на пътя. Никола свърши отлична работа, за да стигне до момент, в който хората да мечтаят за него във Формула 1. Следващата стъпка може да е различна от очакваната, но той има качествата да извлече максимума от нея”, заключи Сарафов.