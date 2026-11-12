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България U17 натисна след почивката, но отстъпи на Сърбия в първия си мач

България U17 натисна след почивката, но отстъпи на Сърбия в първия си мач
БТА

Никифоров намали на 1:2, но сърбите стигнаха до крайното 3:1 в добавеното време. Следващият съперник на българите е Португалия

Юношеският национален отбор на България до 17 години започна с поражение участието си в квалификациите за Европейското първенство. Българите загубиха с 1:3 от Сърбия в мач от група 6, който беше преместен за днес заради лошото време в португалския Оейраш.

Сърбите поведоха още през първото полувреме с голове на Филип Лазович в 17-ата минута и Михайло Банкович в 29-ата. Българският тим постепенно изравни играта, а след почивката натисна съперника. Включването на Александър Никифоров и Илия Антонов донесе повече острота в атаките.

В 70-ата минута Никифоров намали изоставането. След корнер на Антонов топката стигна до Марк Илков, който подаде на халфа на Уотфорд. Никифоров стреля точно в долния десен ъгъл и върна интригата.

България продължи да търси изравняването. В 88-ата минута вратарят на Сърбия Лука Батинич се намеси трудно при удар на Антонов. В добавеното време обаче сърбите организираха бърза атака, завършена от Павле Прийович след подаване на Милош Люца.

В другия мач Португалия победи Андора с 4:0. Именно домакините ще бъдат следващият съперник на България. Срещата е на 14 ноември от 17:00 часа българско време. Първите два отбора в групата продължават в Лига А на следващия квалификационен кръг, а третият и четвъртият ще играят в Лига В.

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