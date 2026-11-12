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Норвегия предупреди за повишен риск от руски саботажи

Норвегия предупреди за повишен риск от руски саботажи
Снимка: AP/БТА

Норвежките служби за сигурност очакват руски разузнавателни операции срещу отбранителната промишленост и критичната инфраструктура

Норвежката Полицейска служба за сигурност (ПСС) е регистрирала през 2026 г. увеличение на случаите на подривна дейност. Според службата ситуацията в сферата на сигурността създава условия за "поемането на по-големи рискове от страна на руските разузнавателни служби".

"Смятаме, че имаме причини да очакваме, че руските разузнавателни служби ще извършат саботажни актове през новата година", каза Ингер Хаугланд, директорка на отдел "Контраразузнаване" в ПСС.

Норвежката служба посочва, че при подобни операции се използват различни методи. Като пример тя посочва откриването на дрон близо до украински транспортен самолет в Германия, като германските власти публично са заявили, че Русия може да стои зад случая.

Сред най-вероятните цели в Норвегия са предприятията от отбранителната промишленост и свързаните с тях компании, както и критичната инфраструктура, особено енергийният сектор.

"ПСС засега не е установила никакви опити за саботажи срещу цели в Норвегия. Но ПСС е наясно, че лица, свързани с руското разузнаване, са картографирали инфраструктура и цели в Норвегия", каза Хаугланд.

Службата отбелязва, че "голяма част от операциите в Европа са извършени чрез посредници", като вербуваните лица понякога "да не осъзнават, че зад действията им стои държава".

Като член на НАТО и един от твърдите поддръжници на Украйна, Норвегия има 198-километрова граница с Русия в Арктика.

 

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