Хутите заявиха, че са атакували ключов саудитски петролопровод и терминал в Янбу

Подкрепяните от Иран йеменски бунтовници хути заявиха, че са извършили атаки срещу петролопровода "Изток-Запад" и петролния терминал в саудитския град Янбу на брега на Червено море, предаде Франс прес. Нападенията са част от почти ежедневните удари на движението срещу Саудитска Арабия.

Според хутите едната атака е била насочена срещу помпена станция по стратегическия петролопровод, а другата - срещу терминала в Янбу.

"Беше насочена срещу помпена станция номер 7 по петролопровода "Изток-Запад", за която бе използван дрон", заяви военният говорител на движението Яхия Сари в публикация в социалната мрежа Екс. За втората операция той посочи, че "беше насочена срещу петролния терминал в Янбу с помощта на балистична ракета".

Сари твърди, че и двете нападения са постигнали целите си.

Саудитските власти не са коментирали съобщенията за атаките, а Франс прес отбелязва, че не може да потвърди твърденията на хутите чрез независими източници.

Саудитска Арабия подкрепя международно признатото правителство на Йемен и оглавява военна коалиция, която се сражава срещу бунтовническото движение.