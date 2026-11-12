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Разследващите издирват нови свидетели на трагедията на "Тракия" чрез тол камерите

Разследващите издирват нови свидетели на трагедията на "Тракия" чрез тол камерите
Стопкадър / НОВА

Мариан Маринов разкри, че първият румънски тир се е движел бавно заради мъглата, а водачът му е освободен, тъй като няма основания за повдигане на обвинение

Разследващите ще анализират записите от камерите на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) и данните от тол системата, за да установят нови свидетели на тежките катастрофи на АМ "Тракия", при които загинаха 12 души, а десетки бяха ранени. Това съобщи изпълняващият функциите директор на Националната следствена служба Мариан Маринов пред NOVA.

Целта е да бъдат открити шофьори, които са преминали през мястото на трагедията, но не са спрели и все още не са разпитани.

"Установи се, че има и автомобили, които са пътували в тази посока, но не са спрели. Такава кола е спряна на следваща отсечка. Тези водачи биха могли да бъдат свидетели, ако бъдат добросъвестни", обясни Маринов.

По думите му разследването все още е в начален етап и няма категорична водеща версия за причините за катастрофите. Работи се по няколко направления, като предстои назначаването на технически експертизи и възстановяване на механизма на сблъсъците.

Маринов съобщи, че вече са изяснени обстоятелствата около движението на първия румънски тежкотоварен автомобил.

Установено е, че тирът се е движел бавно заради гъстата мъгла. Не са открити основания за повдигане на обвинение срещу шофьора му и той е бил освободен.

"Първият автобус веднага след румънския тир се удря в задната му част. Оттам започват вече хаотични събития. Поредица от случайни събития, които ще бъдат възстановени при възстановката на механизма на удара", заяви директорът на Националната следствена служба.

Разследващите проверяват и видеорегистратори, тахографски записи и други електронни данни, които могат да помогнат за изясняване на последователността на сблъсъците.

Все още не е установено дали има пряка връзка между верижните катастрофи в двете посоки на магистралата.

По думите на Маринов се проверява дали първият автомобил в платното към София е бил повлиян от инцидента в насрещното движение, или е попаднал в опасна ситуация заради намалената видимост.

"Мъглата е една и за двете платна. Очевидно такива са били пътните условия, че са повлияли за движението и в двете посоки", посочи той.

Сред проверяваните версии е и възможността шофьори да са спрели, за да окажат помощ на пострадалите в другото платно, което впоследствие да е допринесло за възникването на втората верижна катастрофа.

Предстои събраните доказателства и назначените експертизи да установят точния механизъм на произшествията и евентуалната отговорност на участниците.

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