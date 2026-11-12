Динко Вълев след трагедията на “Тракия”: Не искам пари за нито една лека кола

Динко Вълев отрече разпространената информация, че иска пари за паркирането на автомобили, пострадали при тежките верижни катастрофи на автомагистрала “Тракия” край Ямбол. В публикувана позиция той заяви, че не събира такси за престой или изтегляне на леки автомобили.

“Във връзка с разпространената информация за мен, че съм искал пари за паркинг на автомобилите от трагичната катастрофа – не е вярно”, заяви Вълев.

По думите му заплащане се изисква единствено за дейности, свързани с тежкотоварните автомобили, включително изтеглянето им с кранове и репатраци, претоварването на стоката и транспортирането на катастрофиралите камиони до мястото, откъдето са собствениците им.

“Съпричастен съм, и то много. На нито една лека кола не искам пари нито за паркинг, нито за изтегляне. Ако искат, и с години да стоят при мен”, категоричен е той.

В позицията си Динко Вълев отправи критики и към хората, които го обвиняват, като изрази съмнение, че атаките срещу него са продиктувани от конкуренцията в бранша.

“Плюят ме, защото не съм удобен на конкуренцията, което в днешно време е нормално. Нито имат толкова техника, колкото мене, нито са работливи колкото мене”, заяви той.

Вълев постави и въпроса дали останалите фирми, ангажирани с последиците от трагедията, предоставят услугите си безплатно.

“Само да попитам – траурните агенции съпричастни ли са? Безплатно ли ще погребват хората?”, попита той.

Позицията му идва след разпространени твърдения за искани такси за престой на автомобили, извозени след тежките катастрофи на АМ “Тракия” на 10 ноември, при които загинаха 11 души, а десетки бяха ранени.

Към момента няма независимо потвърждение на твърденията за исканите суми, а Динко Вълев категорично ги отрича по отношение на леките автомобили.