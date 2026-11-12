Георги Пеев: Министерството на транспорта работи по общо 31 мерки за безопасност на пътя

Министерството на транспорта работи по 31 мерки за безопасност на пътя. Това заяви министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев на влизане в заседание на ресорната парламентарна комисия във връзка с тежката трагедия на автомагистрала „Тракия“.

"Процесът не е организиран правилно. Има голяма разпокъсаност, много центрове и много информация. Институциите не комуникират адекватно помежду си, а различните нива на отговорност пречат да се вземат бързи решения", посочи Пеев.

Той прекрати участието си в Конференцията на страните (COP31) към Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (UNFCCC), която се провежда в Анталия, Турция, и се върна в България след тежкия пътен инцидент на автомагистрала „Тракия“.

Министър Пеев изказа съболезнования на близките на загиналите и подчерта, че все още е рано да се правят категорични заключения за причините за инцидентите.

„Няма еднозначен отговор за причините. Разследващите ще кажат какви са те“, посочи Пеев.

При тежките верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“ загинаха 12 души и около 50 бяха ранени.

Пеев посочи, че проблемите с пътната безопасност не могат да бъдат сведени до действията или бездействието на една институция. Той отказа да отправя обвинения към предишни правителства и министри, като подчерта, че недостатъците в системата са трупани с години.

„Ако трябва да се понесе отговорност, тя трябва да бъде търсена 15 години назад. Като умножим всички институции, които са в България, и видим кой ги е оглавявал и кой е работил в тях, най-вероятно ще получим десетки хиляди хора. И какво, като ги обвиним?“, запита Пеев, като добави, че според него поставянето на допълнителни пътни знаци и технически средства само по себе си няма да реши проблема.

„Ако имаме знаци и казваме на хората, че има мъгла, те какво трябва да направят? Трябва да има процес, институциите трябва да предприемат действия, за да предпазят хората. Наличието само на технически средства няма да реши нещата“, каза той.

Пеев настоя за цялостна промяна в начина, по който институциите обменят информация и реагират при опасност на пътя.

Според него е необходимо процедурите да бъдат опростени, отговорностите да бъдат ясно разпределени и да се въведат конкретни правила за действие при различни ситуации.

Пеев посочи, че Министерството на транспорта работи по 31 мерки за подобряване на безопасността, като специална работна група заседава ежедневно.

Той каза, че необходимите промени няма как да бъдат осъществени за кратко време.