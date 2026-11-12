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Петролът поевтиня с над долар за барел заради отслабващото напрежение в Близкия изток

Петролът поевтиня с над долар за барел заради отслабващото напрежение в Близкия изток
Снимка: AP/БТА

Увеличаването на добива на ОПЕК+ и ръстът на американските запаси засилиха опасенията от свръхпредлагане, докато несигурността около Ормузкия проток ограничи спада

Цените на петрола се понижиха с над долар за барел в азиатската търговия, след като опасенията от ескалация на конфликта в Близкия изток отслабнаха. Допълнителен натиск върху пазара оказаха увеличеният добив на ОПЕК+ и нарастващите запаси в САЩ, предаде Ройтерс.

Фючърсите на сорта Брент поевтиняха с 1,47 долара, или 1,58%, до 91,29 долара за барел. Американският лек суров петрол загуби 1,24 долара, или 1,43%, до 85,29 долара за барел. Спадът заличи поскъпването от предходната сесия.

Според Хироюки Кикукава, главен стратег в Nissan Securities Investment, котировките са под натиск заради очакванията за дипломатически усилия за прекратяване на войната между Русия и Украйна и по-малката вероятност от ескалация с Иран преди срещата на върха между САЩ и Китай следващата седмица. Той обаче отбелязва, че несигурността около Ормузкия проток ограничава възможността за по-сериозно поевтиняване.

На мирните преговори в Абу Даби Русия и Украйна договориха мащабна размяна на военнопленници, но остават разногласия по основни въпроси, включително териториалните. Междувременно Иран предупреди, че няма да позволи изнасянето на обогатен ядрен материал, и заплаши с последици при нови американски удари.

Натиск върху цените оказва и увеличаването на добива на ОПЕК+ през октомври, водено от Саудитска Арабия, въпреки затрудненията в корабоплаването през Ормузкия проток.

Допълнителен сигнал за нарастващо предлагане дойде от САЩ, където запасите от суров петрол са се увеличили с 9 млн. барела през последната отчетна седмица, според данни на Американския петролен институт. Официалната статистика на Управлението за енергийна информация се очаква днес, със закъснение заради националния празник в страната.

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