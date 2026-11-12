Николай Попов за ТАРАЛЕЖ: По смъртност на пътя България е по-близо до Африка, отколкото до Европа

„Животът на българските граждани винаги е на второ място. Няма политическа партия, която да го е извела като свой приоритет“.

Това заяви пред ТАРАЛЕЖ Николай Попов. Той обяви категорично намерение гражданското движение „Сияние“ да се превърне в политическа партия.

Според Николай Попов трагедията на "Тракия" отново поставя въпроса за отговорността на институциите, състоянието на пътната инфраструктура и поведението на шофьорите.

„Винаги след такива трагедии си задаваме един и същи въпрос – можеше ли да бъдат предотвратени и защо не са? За мен най-големият проблем е поведението на всички нас като водачи на пътя. Не се съобразяваме с условията, а пътищата ни не са никак добри. Загиваме по този безумен начин“.

Той припомни, че през 2019 и 2022 г. са били прекратени обществени поръчки за поставяне на информационни табла по пътищата, които да предупреждават водачите за опасни условия. По думите му на 2 октомври е била спряна и друга поръчка – за изграждане на център, който да подава информация към таблата и да синхронизира работата им.

„Този център е прекратен, работата по него е спряна, а поръчката в момента е висяща и не е обявена наново. Доколкото знам, няма и средства в бюджета за това. Не знам докога животът на българските граждани ще бъде винаги на второ място и винаги ще има по-важни неща, за които да се намират пари“.

Попов постави под съмнение и координацията между институциите. Според него информацията за опасни условия на пътя трябва да води до незабавни действия, а не до реакции след поредния фатален инцидент.

„В България винаги се реагира след. На мястото, където загина Сияна, имаше множество сигнали, че скоростта, разрешена там, е прекалено висока. Никой не предприе нищо. Сложиха знаците, и то на криво, след като загина детето ми. Сега се получава същото“.

По думите му финансовата помощ, която държавата отпуска на семействата на загиналите и пострадалите, не може да компенсира загубата.

„Човешкият живот няма цена. Колкото и пари да отпуснат, няма как да заздравят раната и да запълнят дупката в сърцата на близките на загиналите“.

Той посочи, че по последни данни жертвите на пътя от началото на годината са 432. Според него България остава далеч над средните европейски показатели.

„Почти два пъти сме над средния показател за Европа. Там са около 43 загинали на милион души, а при нас са 71. Тази година вероятно ще стигнем 75–80. Ние сме в лигата на държавите от третия свят, а не на европейските държави“.

Николай Попов изрази сериозни притеснения и относно разследването на катастрофата на АМ „Тракия“. Той постави въпроса за капацитета на вещите лица, които трябва да установят механизма на сблъсъците между десетките автомобили. Според него проблемите със съдебните експертизи могат да забавят процеса с години.

„Не виждам капацитет в автотехническата експертиза, който да може да даде качествени заключения за това как са се сблъскали тези над 80 превозни средства. Виждам това дело като доста дълго във времето – може би над 10 години“.

Попов не скри и песимизма си относно това дали в крайна сметка ще има осъдени.

„Почти съм убеден, че няма да има виновен. Някого може да арестуват и да го държат по килиите, но осъдени трудно ще видим по това дело. Най-вероятно вината ще остане някъде в пространството“.

Трагедията на „Тракия“ е още една причина Николай Попов да пристъпи към създаването на политическа партия „Сияние“. Той обясни, че гражданската организация многократно е била пренебрегвана от институциите и политическите формации.

„Оказва се, че ние като гражданска организация нямаме думата. Не искат да ни чуят. Пренебрегвани сме непрекъснато. След тази катастрофа съм все по-наясно, че трябва да има специализиран политически субект, чийто основен приоритет да бъдат правосъдието, пътищата, пътната безопасност и здравеопазването“.

По думите му решението не е само негово. Той е провел анкета сред последователите си във Facebook, в която са участвали над 6500 души.

Първите законодателни инициативи на „Сияние“, ако получи парламентарно представителство, ще бъдат насочени към спиране на войната по пътищата, създаване на единна информационна система и приемане на закон за вещите лица.

„Когато няма генерална превенция, престъпниците и тези, които извършват пътни убийства, се чувстват безнаказани. Ние излизаме само с неща, които можем да свършим. Не можем да излъжем никого“.

По отношение на президентските избори Николай Попов заяви, че според него решаваща роля за резултата са имали Бойко Борисов и Делян Пеевски

„Изборите ги решиха Борисов и Пеевски. Както предрекох преди това, реално те гласуваха за Йотова, колкото и нереално да изглежда. Когато искат да унищожат някого, го залепват за себе си и автоматично го потапят. Това направиха и с Гюров“.

Попов очаква сериозно социално напрежение през следващите месеци заради растящите цени, липсата на усещане за справедливост и разминаването между предизборните обещания и реалните възможности на правителството. Той обаче подчерта, че „Сияние“ няма да води политическа кампания чрез компромати, обиди и нападки.

Той коментира и финансовата политика на правителството, като постави акцент върху недостатъчните средства за пътна поддръжка и проблемите с личните асистенти. По думите му санитарният минимум за поддръжка на пътищата е около 1,5 млрд. евро годишно, докато в бюджета за 2027 г. са предвидени едва 470 млн. лева. Той определи като особено тревожно разминаването между обещанията и реалните средства за личните асистенти.

„Когато посягаш на най-уязвимите социални групи, трябва да разбираш какво означава това за тях. Личните асистенти са техните очи, техните ръце. Грозно е да се посяга на тази подкрепа“.

Ако имаше възможност да зададе един въпрос на премиера Румен Радев, Попов би попитал кога ще започне реална съдебна реформа.

„Това, което виждаме в момента, е имитация на реформа. Във Висшия съдебен съвет не се случва нищо освен политическо кадруване. Освен да се смени един господар с друг, нищо друго не се получава“.

Попов постави отново и въпроса за забавената наредба за вещите лица, която според него създава сериозни пречки пред съдебните дела. Той съобщи, че делото за смъртта на Сияна вече е в съдебна фаза и предстои заседание във вторник, на което трябва да бъде разгледана новата експертиза. По думите му защитата на подсъдимия водач Георги Александров е поискала отвод на вещото лице.

„Делото е влязло в многогодишна спирала, както много други дела. Това означава да не получиш справедливост и да продължаваш да бъдеш подложен на тормоз в съдебните зали“.

Попов коментира и няколко от последните съдебни казуси, свързани с тежки катастрофи и освобождаването на осъдени водачи. Той припомни случая с Никола Бургазлиев и обществената подписка, след която водачът беше върнат в ареста. По думите му над 43 хиляди българи са подкрепили инициативата. По отношение на освобождаването на Кристиан Николов, осъден за смъртта на журналиста Милен Цветков, Попов заяви, че това е пореден пример за липса на справедливост.

„Три години за убийство на един от най-популярните български журналисти. Дрогиран с коктейл от наркотици, със 120 км/ч, да убиеш човек в центъра на София и след това да бъдеш на свобода – това показва ясно на обществото, че няма справедливост“.

Попов съобщи, че е била подадена подписка с около 15 хиляди подписа до прокуратурата с искане за проверка на съдия Виктор Чеушев. По думите му прокуратурата е отказала да образува досъдебно производство. Той даде за пример и други дела, сред които тези за смъртта на Евгения, Филип Арсов и Милен Цветков, като подчерта, че бавното правосъдие създава усещане за безнаказаност.

„Какво ни показва това, че можеш да седнеш пиян или дрогиран зад волана, да убиеш човек и след три години да си на свобода? Показва, че няма правосъдие и няма правова държава“.

Според Николай Попов през следващите месеци няма да има съществено политическо разместване, но напрежението може да се натрупа през март и април заради сметките за енергия и растящите цени. Той посочи, че ПП–ДБ са политическата сила, която според него има капацитета да организира мащабни протести и да постави правителството под сериозен натиск

„Заплахата за Радев идва именно от тях, защото те могат да изкарат много хора на улицата. Такава масова мобилизация умеят да организират, особено в София, която е центърът на властта“.

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