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Зверев и Алкарас научиха съперниците си за Финалния турнир на АТП

Зверев и Алкарас научиха съперниците си за Финалния турнир на АТП
АП/БТА

Зверев оглавява група “Джон Макенроу”, а Алкарас е лидер в група “Иван Лендъл”. Турнирът в Торино започва на 15 ноември.

Световният номер 1 Александър Зверев и вторият поставен Карлос Алкарас научиха съперниците си в груповата фаза на Финалния турнир на АТП. Зверев ще играе срещу Бен Шелтън, Артюр Фис и Рафаел Ходар в група “Джон Макенроу”. В група “Иван Лендъл” Алкарас ще срещне Даниил Медведев, Флавио Коболи и Франсис Тиафо. 

Зверев, който спечели турнира през 2018 и 2021 г., ще опита да добави трета титла към колекцията си. Алкарас ще търси първи триумф във финалите. Испанецът вече е достигал до мача за титлата през 2023 и 2025 г., като миналата година отстъпи пред Яник Синер в два сета.

Сред останалите участници Медведев е печелил надпреварата, през 2020 г. Шелтън ще играе за втори път, а Фис, Ходар, Коболи и Тиафо ще дебютират в турнира. 

Жребият при двойките също беше изтеглен. Водачите в схемата и действащи шампиони Хари Хелиоваара от Финландия и Хенри Патън от Великобритания ще опитат да защитят титлата си. 

Финалният турнир на АТП ще се проведе от 15 до 22 ноември в “Иналпи Арена” в Торино. Срещите ще се играят на закрито на твърди кортове. 

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