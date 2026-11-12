Двама младежи ограбиха ученици на спирка до метростанция в София

Двама младежи на 22 и 18 години са привлечени от прокуратурата към наказателна отговорност за грабеж над ученици в София, съобщиха от обвинението.

Според обвинението на 10 ноември на спирка в близост до метростанция „Сливница“ двамата са отнели със сила пари от двама непълнолетни ученици.

Единият от обвиняемите хванал едното момче за гърдите и якето, докато другият със сила издърпал портфейла на второто. След това двамата наредили на пострадалите да „не вдигат врява, за да си нямат проблеми“ и напуснали мястото с парите.

Единият от младежите е осъждан, като деянието е извършено в изпитателния срок. С постановление на прокурор двамата са задържани за 72 часа, а прокуратурата е поискала налагане на постоянна мярка за задържане под стража.