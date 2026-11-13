Христина Христова пред ТАРАЛЕЖ: Намаляват часовите ставки на личните асистенти

Госпожо Христова, какви промени подготвят управляващите в Закона за личната помощ?

Не видях да има внесени промени в Закона за личната помощ, следователно – пак по метода на порочната, но станала традиционна в страната технология – с промените в Преходните и заключителни разпоредби на Закона за бюджета да направят и тези промени в Закона за личната помощ. Не успях да разбера така ли ще стане.

Това ще помогне или ще навреди на хората, които се грижат за болен близък, особено за майките на деца с увреждания?

Аз съм грешникът, създал програмата „Личен асистент“. Бях много упреквана за тази програма, създадена след множество разговори на майки, чиито деца имат специални нужди. Тя беше създадена за майките, които да гледат децата си. След това се разшири за правата роднинска линия – съпруг да гледа съпругата си и обратно, дете – родителите си, брат – сестра си и обратно. Тогава имаше коментари от рода: „защо да плащаме на майките да гледат децата си, това е тяхна работа“. А животът на едно такова семейство е много по-труден, отколкото на семейство, в което няма дете или човек с увреждане, и много по-скъп: за медикаменти, за помощни средства, санитарни материали, придвижване, транспорт и така нататък. Искам да ви кажа, че тази програма започна с много големи спорове още тогава. "И що за договор ще бъде?", ме питаха дори в парламента.

А в момента, според вас, какво целят и какви са рисковете?

От 5-6 години ме притеснява, че има нужда от по-висока компетентност. Едно е, когато аз гледам своя мъж или той - мен, или жена, която си гледа детето. Съвсем друго е професионалният личен асистент. Трябва да се разделят тези видове договори.

Примерно - трудов договор на майка, която си гледа детето. Ако кажат: "не си изпълнява задълженията" и я уволняваме? Как ще уволним майката? Трудовият договор си има такава основна характеристика.

Дори личният асистент да е близък, не всеки от нас е медик. Предвижда ли се освен парична помощ и някаква обучителна, експертна? Броят на онкоболните, за жалост, продължава да расте.

За онкоболните здравната система е длъжна да осигури всичко, свързано с лечението. Има и месечна помощ за хората с увреждания, за транспорт, диетично хранене, за рехабилитация, за обучение. Тогава я нарекохме месечна интеграционна добавка, която също аз съм въвела. Пак ми казваха: "какви сте глупости, получават социални помощи, защо ги отличавате от другите хора?". Отговорът ми и тогава, и сега е - защото животът им е по-скъп и по-труден.

Доколкото разбрах от сегашните промени, първо намаляват часовата ставка, която определя експертна комисия според часовете нужда от грижа на човека с увреждане, дете или възрастен. Преди беше около 5,60 или 5,57 евро на час. Сега я намаляват, мисля, с 33 цента.

Защо?

Някой трябва да излезе и да каже концепцията. Аз съм разглеждала закони за бюджета, а и когато бях в Европарламента, европейският бюджет има огромна текстова част има под всяко число. Там пише се защо се предлага това и се обосновава ретроспективно назад, сегашните промени и тенденции, възможности да се избегнат определени рискове. Ние нямаме такъв начин. Въпреки че сега сме длъжни да съгласуваме с Европейската комисия, пак гледаме презентации и пак не е ясно. Законът за бюджета в петък влиза в Тристранката, а е като тайна. Днес имаше извънредно заседание на тристранката за данъчните закони, за НЗОК и ДОО.

Първо ще намалят парите за един час с 3 цента, доколкото разбрах. Второ, това ще намали максималния брой часове работа, които се разрешават месечно, мисля, 175 часа следователно – това ще намали и парите за тази работа. И още нещо, за което не знам какво имат като идея: личният асистент да не е на трудов договор по Кодекса на труда, а на друг вид договор. Тук е голямата загадка за мен.

В държавата имаме три, даже четири вида договори, но за работниците и държавните служители приемам един, защото при държавната служба почти всичко е приравнено към Кодекса на труда. Първият е трудовият договор - с уволнения, назначения, отпуски, обезщетения, болнични и всички права, свързани с него. Или служебното правоотношение, което пак е като трудов договор. Вторият е по Закона за задълженията и договорите, когато фирми, фондации и граждани решат нещо и го изпълняват. Третият са търговските договори между две фирми, когато едната продава, а другата купува. Не знам какъв друг, може би ще измислят друга форма.

Според Вас кое е по-разумното в случая?

Лично аз съм за разделяне: едно е професионалистът, когото наема дирекция "Социално подпомагане" като личен и социален асистент на нуждаещи се, друго е близкият в семейството, който по Семейния кодекс е длъжен да се грижи за своя роднина и е редно държавата да му помага финансово. Но какви права има този човек? Дали тези договори са едно и също, трябва да отговорят и да кажат къде виждат разликата и какво мислят да правят. Честно казано, не разбрах. Ще бъде друг вид договор за личния асистент - какво е това, не знам.

Относно социалните мерки, които са заложени в Бюджет 2027 – кои са позитивите и негативите, според Вас?

Съществено и добро е намаляването на данъчната основа за родителите – за едно дете с 5000 евро, за две деца - с 10 000 евро, за три - с 15 000 евро. За родителите на деца с увреждния - с 12 000 евро.

Знам, че много майки чакат втората година по-голяма сума. Тя е леко увеличена, от 398 на 450 евро. Има голям дебат за продължителността на майчинството. Втората година е допълнителен отпуск с допълнително възнаграждение, то не е свързано със заплатата, въз основа на която майката получава парите си за първата година докато гледа детето си. Взето е решение майката да получава 75% от сумата, дори да не е в отпуск по майчинство, а да започне да работи и да получава и заплатата си, и 75% от тази сума. Държавата е голям длъжник на семействата, които отглеждат деца в България. Трябва още много да се направи, но това е стъпка в правилната посока.

Имаше много случаи на майки, които тръгвайки на работа трябваше да върнат на държавата парите, които са получавали докато са опитвали да приучат детето да ходи на ясла или на детска градина.

Държавата има голяма вина, защото няма достатъчно информация за хората по съществени въпроси. Това са сложни материи, хората не са длъжни да ги знаят. Затова трябва да се намира начин да се стига до всяко семейство. Текстът казва, че жената получава майчински до едногодишна възраст на детето, но в случай че то не е настанено в държавно детско заведение. Призовавам депутатите срещу всеки текст в закона за бюджета да виждат човека и семейството, текстовете да не са безлични, бездушни и нехуманни текстове, и не само в закона за бюджета.

За намеренията да бъде намалено майчинството преди години бившият премиер Иван Костов в качеството си на депутат емоционално скочи на трибуната на парламента и каза, че когато е поискал да намали срока на майчинството, са му показали статистика, според която България е в челните редици на майчина и детска смъртност. Какви са тенденциите сега?

Аз следя внимателно демографията, показателите малко са се подобрили. Коефициентът на плодовитост се е повишил и дори не сме вече на последно място, а някъде сред първите шест. Голям проблем ни е ранното майчинство – момичетата от ромската общност, които стават майки на по 11-12 години. Това е вредно за здравето на самото дете, което става майка без да има опит и знания да отглежда качествено детето, което е родило. Вторият проблем е късното раждане. Достигаме средно около 29-30-годишна възраст за раждане на първо дете, което затруднява раждането на второ дете в семейството и е по-рисково за здравето на детето и на жената.

Третият проблем е високият брой аборти: за по-миналата година броят на абортите е равен на броя на ражданията.

Колко аборти са направени през 2024 г.?

Ражданията бяха около 52 000, значи толкова и аборти. Това са големите проблеми, свързани и с репродуктивното здраве, и с по-късното раждане: жената да завърши добро образование, да стъпи финансово на краката си, да има жилище. Темата за жилището в Европейския съюз от година вече е много тежка - финансовата достъпност на жилището, дори под наем, а тя е свързана с демографията и раждаемостта.