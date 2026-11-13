Кирил Десподов и ПАОК си стиснаха ръцете

Кирил Десподов ще продължи да играе за ПАОК. Капитанът на националния отбор и грандът от Солун са постигнали споразумение за нов договор, съобщава metrosport.gr.

Настоящият контракт на 30-годишния футболист изтича в края на сезона. Двете страни са се споразумели да продължат сътрудничеството си с още две години.

Очаква се скоро Десподов официално да подпише новия си договор с ПАОК.

Фланговият нападател вече поднови тренировки с отбора, след като не е играл от началото на сезона.

Кирил Десподов премина в ПАОК през лятото на 2024 година. Той има 121 мача за "двуглавите орли", в които е вкарал 26 гола и е направил 29 асистенции.