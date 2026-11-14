Областният управител на Перник върна решение за нов фотоволтаичен парк

Областният управител на Перник Грета Колева е върнала за ново обсъждане две решения на Общинския съвет в Радомир, свързани с инвестиционно намерение за изграждане на фотоволтаична електроцентрала върху общински имоти в землищата на селата Долни Раковец и Червена могила. Това съобщи кметът на общината Кирил Стоев.

Заповедта на областния управител е от 13 ноември, и е постъпила в деловодството на Община Радомир. С нея за преразглеждане се връщат решения № 201 и № 203, приети на заседанието на Общинския съвет на 29 октомври.

С Решение № 201 Съветът оттегля дадено през ноември 2025 г. предварително съгласие за учредяване на възмездно право на строеж върху два поземлени имота. Същевременно дава ново предварително съгласие за учредяване на такова право без търг или конкурс в полза на „ДАН КАПИТАЛ ЕНЕРДЖИ“ ЕООД за изграждане на наземна фотоволтаична електроцентрала с индикативна инсталирана мощност до 200 мегавата. Предвижда се и възможност за изграждане на батерийна система за съхранение на енергия и допълнителна инфраструктура. С решението е одобрен и проект на допълнително споразумение към предварителен договор между общината и дружеството.

С Решение № 203 общинските съветници одобряват заданията и разрешават изработването на проекти за изменение на Общия устройствен план на община Радомир и на подробен устройствен план - план за застрояване за поземлени имоти в землищата на Долни Раковец и Червена могила. Целта е да се създадат устройствени условия за изграждането на фотоволтаичен парк и прилежащата му техническа инфраструктура при спазване на нормативните изисквания и извършване на необходимите съгласувания.

Двете решения са приети с по 13 гласа „за“, два „против“ и един „въздържал се“.

Кметът Кирил Стоев заявява, че ще настоява общинските съветници да не подкрепят докладните записки при повторното им разглеждане. „Поех ангажимент към жителите на село Долни Раковец и при преразглеждането на решенията ще настоявам пред общинските съветници докладните да не бъдат подкрепени. Позицията ми остава непроменена“, посочва Стоев.

Предстои Общинският съвет в Радомир отново да разгледа върнатите решения.