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Защитник на ЦСКА напусна лагера на националния отбор

Защитник на ЦСКА напусна лагера на националния отбор

Атанас Рибарски извика Валентин Антов за мача срещу Естония на 15 ноември

Защитникът на ЦСКА Теодор Иванов отпадна от състава на националния отбор на България за предстоящото гостуване на Естония от Лигата на нациите. Причината е контузия, която няма да позволи на 22-годишния бранител да вземе участие в последния двубой на „лъвовете“ от груповата фаза на турнира.

Шеф в БФС се извини за тежката загуба от Исландия

Иванов не се появи в игра и при тежкото поражение с 0:5 от Исландия в Пловдив, като остана неизползвана резерва. Сега травмата му окончателно го извади от сметките на селекционера Атанас Рибарски за визитата в Талин. На негово място в националния отбор беше повикан Валентин Антов, който защитава цветовете на италианския Монца. Така бившият капитан на ЦСКА ще получи възможност да се присъедини към състава за заключителната среща от кампанията.

Контузията на Теодор Иванов поставя под въпрос и участието му в следващия мач на клубния му тим. ЦСКА предстои да гостува на Ботев Пловдив в двубой от 15-ия кръг на Първа лига. Срещата между Естония и България е насрочена за 16 ноември в Талин. „Лъвовете“ вече загубиха шансове за изкачване в Лига B.

 

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