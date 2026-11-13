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Празен стадион посрещна България и Исландия в Пловдив

Празен стадион посрещна България и Исландия в Пловдив

Мачът от Лигата на нациите започна с минута мълчание в памет на жертвите от тежката катастрофа на АМ „Тракия"

Националният отбор отново не успя да предизвика сериозен интерес сред футболните привърженици. Празни места посрещнаха България и Исландия на стадион „Христо Ботев" в Пловдив за мача от Лигата на нациите. Едва ли и 1000 души са решили да посетят срещата, която започна с минута мълчание в памет на жертвите от тежката катастрофа на автомагистрала „Тракия" по-рано през седмицата.

На живо: България срещу Исландия в Лигата на нациите (състави)

Антирекордът през този сезон за на България е срещу Естония на 29 септември. По данни на УЕФА тогава само 960 души са гледали на живо срещата. Една от причините за ниския интерес може да е и по-късният час, въпреки че времето не е студено за ноември.

Двубоят не е без значение за българския национален отбор. „Лъвовете“ се нуждаят от силно представяне, за да запазят шансовете си за по-добро класиране в групата на Лигата на нациите. Евентуална победа може да направи нещата доста интересни преди последния кръг от мачове и със сигурност ще увеличи шансовете ни за промоция в по-горна дивизия на турнира.

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