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Папа Лъв XIV се завърна в Перу и отслужи литургия пред 1,5 милиона вярващи

Папа Лъв XIV се завърна в Перу и отслужи литургия пред 1,5 милиона вярващи
АР/БТА

Светият отец посети Чиклайо, където е прекарал години като мисионер

Папа Лъв XIV отслужи литургия на открито пред около 1,5 милиона вярващи край перуанския град Чиклайо, предаде Ройтерс. Това е място, което заема специално място в живота му, тъй като той е бил епископ там от 2015 до 2023 г.

В проповедта си Светият отец благодари на Бог, че е жив и отново може да се срещне с хората, които някога са го познавали като свой духовен водач. Той определи завръщането си в Перу като благословия, особено след операцията за рак на белия дроб, която претърпя преди около месец.

Хиляди вярващи пристигнаха от различни части на страната, а някои прекараха цялата нощ на открито, за да присъстват на богослужението. Мнозина развяваха знамена на Ватикана и скандираха „Папа Лъв е тук!“.

Роденият в Чикаго папа е прекарал около 20 години в Перу като мисионер. Посещението в страната е част от 12-дневната му обиколка в Южна Америка, която според оценките е привлякла около 12 милиона души.

Лъв XIV е започнал пътуването само 24 дни след операцията си, като лекарите съобщиха, че заболяването е било локализирано и не се налага допълнително лечение.

 
 
 

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