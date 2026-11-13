САЩ свалиха два ирански дрона, насочени към американска радарна станция в Бахрейн

САЩ съобщиха, че са свалили два ирански дрона, насочени към американска радарна станция в Бахрейн. При инцидента няма пострадали и нанесени материални щети, предаде Франс прес.

По информация на американското Централно командване (CENTCOM), което отговаря за военните операции на САЩ в Близкия изток, двата безпилотни апарата са били изстреляни от Корпуса на гвардейците на Ислямската революция.

„И двата дрона бяха свалени от американските сили. Няма ранени или щети“, се посочва в съобщение на CENTCOM, публикувано в социалната мрежа X.

По-рано Иран заяви, че е атакувал и унищожил радар за ранно предупреждение в Бахрейн – островна държава в Персийския залив.

Засега двете страни представят различни версии за резултата от нападението. Американската страна твърди, че дроновете са били прехванати, докато Техеран обяви унищожаването на радарната система.