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Люпчо Георгиевски с нова съдебна призовка в Битоля: Българското самосъзнание не е престъпление

Люпчо Георгиевски с нова съдебна призовка в Битоля: Българското самосъзнание не е престъпление
БНТ

Председателят на заличения културен клуб "Иван Михайлов" отново обвинява институциите в Северна Македония в натиск, след като получи условна присъда по дело за ксенофобия и расизъм

Председателят на българския културен център "Иван Михайлов" в Битоля Люпчо Георгиевски съобщи за поредна съдебна призовка, свързана с дейността на организацията. По думите му този път производството е по Закона за предотвратяване на корупцията, а действията на институциите са част от продължаващ натиск срещу българите в Република Северна Македония.

"Поредна съдебна призовка, поредно дело срещу нашия клуб. Този път по Закона за предотвратяване на корупцията. Човек да се чуди за каква корупция изобщо става дума и докъде могат да стигнат институциите в опитите си да ни притискат", заявява Георгиевски в своя позиция.

Той определя новото производство като скалъпено и го свързва с отношението на властите към гражданите, които открито заявяват българското си национално самосъзнание.

"Ние не сме престъпници, защото се наричаме българи. Не сме извършили престъпление, защото почитаме историята си, предците си и паметта на Иван Михайлов", категоричен е председателят на клуба.

Случаят е поредният епизод от продължаващите съдебни спорове около културния център, чието сдружение беше заличено от Централния регистър на Северна Македония през 2023 г. след законодателни промени, свързани с имената на сдруженията и фондациите.

Самият Люпчо Георгиевски беше изправен пред съда по обвинения в ксенофобия, расизъм и разпространение на расова омраза по електронен път. Производството започна през 2023 г. заради публикации с цитати и изказвания на Иван Михайлов във Фейсбук страницата на организацията.

На 12 юни 2025 г. Основният съд в Битоля постанови една година лишаване от свобода условно с двегодишен изпитателен срок. През юли 2026 г. Апелативният съд в Битоля отхвърли жалбата на защитата и потвърди присъдата.

Адвокатът му Насер Рауфи оспори съдебното решение, като заяви, че публикуването на исторически цитати не бива да води до наказателна отговорност. След решението на втора инстанция той обяви намерение да сезира Европейския съд по правата на човека в Страсбург.

Въпреки съдебните производства Георгиевски заявява, че няма намерение да се отказва от своята идентичност и от защитата на правото на свободно национално самоопределение.

"Никой няма да ни накара да се откажем от българския си произход, от историята си и от правото си свободно да изразяваме своята национална принадлежност", подчертава той.

Председателят на културния център отправя и послание към институциите в Северна Македония:

"Можеш да се опиташ затвориш един клуб, но не можеш да заличиш самосъзнанието на хората."

"Били сме българи, българи сме и такива ще останем. Българското самосъзнание не е престъпление!", завършва позицията на Люпчо Георгиевски.

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