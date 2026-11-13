Над 200 килограма живак и опасни химикали стоят изоставени в склад в Перник повече от две години

СПовече от две години над 200 килограма живак и други опасни химикали се съхраняват в запечатан склад в Перник, без да бъдат извозени. Собствениците на имота предупреждават за потенциална опасност за здравето на хората и околната среда, съобщава bTV.

Случаят датира от май 2024 г., когато в склад под наем са открити големи количества опасни вещества. Наемателите са разполагали с разрешително за работа с опасни отпадъци, но то е било отнето две години по-рано.

Въпреки че складът е запечатан, вратите му са счупени, а от помещението продължава да се усеща силна миризма на химикали.

"Ние не знаем и за всички вещества, които са вътре. Не знаем как ще реагират при бури, наводнения, които са извън контрола на моите клиенти", заяви адвокатът на собствениците Петър Петров.

Той предупреди, че близостта на река Струма допълнително засилва опасенията от евентуално замърсяване.

"Този проблем трябва да бъде решен, имайки предвид и близостта на река Струма. Не желая да възникват последици заради бездействието на държавата", подчерта адвокатът.

При проверките от 2024 г. насам са иззети над 95 килограма опасни вещества, сред които живак и цианид. Открити са и шест варела с общо 218 литра течност, обозначени като "Отрова".

Разследването на Районната прокуратура в Перник продължава. Държавното обвинение е разпоредило на Министерството на околната среда и водите да предприеме неотложни действия. Ведомството е обжалвало разпореждането, но жалбата му е отхвърлена.

Според екоминистерството задължението за разчистване е било на бившия наемател, който обаче категорично е отказал да изпълни предписанията.

От МОСВ обявиха, че ще организират екологосъобразното третиране на опасните отпадъци за сметка на държавата, въпреки че законовата отговорност е на дружеството.

От ведомството уверяват, че при извършвания мониторинг на околната среда досега не са установени превишения на допустимите норми за безопасност.