Де Бройне пред трансфер в ПСВ Айндховен през зимата

Белгийската звезда на Наполи Кевин Де Бройне не отхвърля възможността да премине в ПСВ Айндховен през зимата. Договорът на халфа изтича през лятото, като вече се появиха информации, че той може да премине в шампиона на Нидерландия още през януари.

"Не мога да кажа твърде много за това. В момента съм щастлив. Чувствам се добре, играя на добро ниво. Това, което трябва да се случи, ще се случи. Сега не е моментът да говори за това. Знам как работи. Винаги има слухове, но аз ще остана спокоен, познавате ме. Доволен съм от нивото си и физическото си състояние. Единствено това има значение", коментира Де Бройне пред VTM.

"Ще видим", отговори с усмивка полузащитникът на въпрос дали интересът е взаимен.

През този сезон Де Бройне има 11 мача за Наполи.