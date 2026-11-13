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По коя телевизия ще излъчват България - Исландия в Лига на нациите?

По коя телевизия ще излъчват България - Исландия в Лига на нациите?
Facebook/ Team Bulgaria

"Лъвовете" с последен шанс за първото място в групата

България приема Исландия в мач от петия кръг на Лига С в Лига на нациите. Двубоят е днес на стадион "Христо Ботев" в Пловдив

Двубоят започва в 21:45 часа българско време и ще се предава пряко по телевизията. 

Срещата е последна възможност за отбора на Атанас Рибарски в битката за първото място в групата. Към момента "лъвовете" заемат трето място с 4 точки, докато Исландия е лидер с осем. 

Двата отбора вече играха помежду си през октомври, като срещата в Рейкявик завърши 3:0 за домакините. 

Пред дебют за България са Иван Панков, Симеон Шишков и Георги Лазаров, за които това са първи повиквателни. 

Футболните фенове в България ще могат да гледат Люксембург - България пряко по MAX One. Каналът притежава правата за мачовете на мъжкия национален отбор до 2028 година. Това включва срещите от Лигата на нациите, квалификациите за Евро 2028 и избрани приятелски двубои.

Това означава, че срещата няма да бъде излъчвана по БНТ, както дълги години бяха свикнали българските зрители. MAX One вече е достъпен не само за абонатите на A1, но и в телевизионните платформи на Vivacom, Yettel и други оператори.

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