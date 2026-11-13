Задържаха 15-годишен и двама дилъри при акция срещу дрогата около училища

Служители на 6-о Районно управление проведоха специализирана операция срещу търговията с дрога около училищата, при която в ареста попаднаха 15-годишен ученик и двама мъже на 23 и 24 години. Информацията беше съобщена на брифинг от директора на СДВР Николай Пелтеков, цитиран по БТА, който уточни, че полицаите са действали по предварително постъпили оперативни данни.

Непълнолетният младеж е бил изведен директно от час в присъствието на заместник-директора на учебното заведение и инспектори от Детска педагогическа стая. При последвалите процесуално-следствени действия у момчето са открити малко количество наркотично вещество и електронна везна.

При претърсване в жилището, обитавано от двамата пълнолетни задържани в столичния кв. „Младост“ 2, криминалистите са намерили суха тревиста маса. По данни на полицията 23-годишният и 24-годишният мъж са стари познайници на органите на реда с предишни криминални регистрации за наркоразпространение, а новите им деяния са извършени в изпитателния срок на действащи условни присъди.

В рамките на вчерашния ден полицаите от същото районно управление са осъществили и втора успешна акция. При нея са иззети различни видове дрога, сред които над 3 килограма марихуана, а по случая са задържани пласьорът и още едно съпричастно лице.