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Румен Петков: МВР трябваше да извади патрули на "Тракия" преди трагедията

Румен Петков: МВР трябваше да извади патрули на "Тракия" преди трагедията
БТА

Бившият вътрешен министър не подкрепя исканията за оставки, но настоя за по-добра координация между институциите и коментира проблемите в сектор "Сигурност"

При ясните прогнози за влошаване на времето МВР е трябвало да разположи допълнителни патрули на автомагистрала "Тракия" преди тежката катастрофа, при която загинаха 12 души. Това заяви бившият вътрешен министър Румен Петков в ефира на bTV.

Петков не подкрепи исканията на опозицията за оставки, но подчерта необходимостта от сериозен анализ на организацията и координацията между институциите.

"Аз не считам, че оставките в момента са решение", заяви той.

Според него трагедията е била предшествана от рязко влошаване на атмосферните условия, но системата за предупреждение не е сработила достатъчно ефективно.

"При ясната метеорологична прогноза, ясната оценка на метеослужбите, трябваше да бъдат извадени патрули на пътя", подчерта Петков.

Бившият министър предупреди, че дублиращите се функции на различни държавни агенции водят до размиване на отговорността, а липсата на ефективна оценка на риска затруднява работата на МВР.

Той коментира и зачестилите знакови убийства, като отхвърли внушението, че всички случаи могат да бъдат разглеждани като част от една обща тенденция.

Петков разкритикува и изказването на премиера Радев, че могат да се очакват нови убийства.

"Аз лично не считам, че тази реплика беше уместно подадена като време и като терминологичен апарат", заяви той.

Румен Петков посочи, че в МВР има недостиг на около 4000 служители, а между 2010 и 2015 г. системата е напусната от повече от 15 000 души.

Според него държавата трябва да осигури достойни условия за служителите в сектор "Сигурност", но и да води балансирана политика спрямо останалите професии.

"Тогава, когато държавата създава условия аз да не обичам другия, защото на неговата професия са му повишили заплатата, а на моята не, това вече не е добра пътека", коментира той.

Бившият вътрешен министър изрази сериозна тревога и за разпространението на наркотиците сред децата, като се противопостави на идеи за тяхната легализация.

Той разказа, че на конференция представител на МВР е поставил въпроса за декриминализацията на притежанието на определени наркотични вещества, но уточни, че не смята това за официална позиция на министерството.

"Ние вече имаме серия деветгодишни деца, които употребяват наркотици. А ние сега ще говорим за легализация. Това е страшно, това е убийствено за нацията", заяви Петков.

В заключение той настоя премиерът и вътрешният министър да заемат ясна позиция по темата, както и да бъдат предприети реални мерки за подобряване на работата на институциите.

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