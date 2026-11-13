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Рафиня: Не искам отново да се контузя

Рафиня: Не искам отново да се контузя
AP/БТА

"Казах единствено, че трябва да се грижа за себе си", каза бразилецът

Звездата на Барселона и национал на Бразилия Рафиня подчерта, че желанието му е да бъде на разположение както на клубния си тим, така и на родината си. "Селесао" предстои да изиграе две контроли срещу Япония и Сингапур. 

"Казах единствено, че трябва да се грижа за себе си. Не искам отново да се контузя“, започна Рафиня. Той разкри и че е претърпял малка операция на ухото, която не е била нито сериозна, нито опасна, за да може да се присъедини към националния отбор.

"Още от първия път, когато облякох фланелката на националния отбор, ясно показах желанието си да бъда тук. Никога не съм се отказвал от Бразилия и винаги съм правил всичко по силите си, за да присъствам. Понякога не съм успявал да дойда, но винаги съм полагал всички усилия, за да бъда тук и да нося тази фланелка. За мен това винаги е било чест и привилегия и винаги ще бъде така“, обясни той.

„Това, което исках да кажа, е, че треньорът разчита на мен да бъда в добра физическа форма и на разположение, за да представям Бразилия. За съжаление, когато не сме в добра кондиция, не можем да играем нито тук, нито в клуба. Това беше смисълът на думите ми. Не ставаше въпрос да казвам в кои мачове трябва или не трябва да участвам“, поясни Рафиня.

Нападателят получи три контузии в последните си три участия в националния отбор, почти на една и съща зона на крака. 

След всичко, през което преминах в последните три лагера, с три контузии почти на едно и също място на крака, просто исках да кажа, че трябва да се пазя. Очевидно не искам отново да се контузя. Искам да бъда на разположение не само за националния отбор, но и за Барселона“, заяви той.

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