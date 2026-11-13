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Калъм Търнър е фаворит за новия "Джеймс Бонд"

Калъм Търнър е фаворит за новия "Джеймс Бонд"
Youtube/NEUROMANCER Official Trailer

В списъка с спряганите претенденти попадат още Джак Лоудън от сериала „Бавни коне“ (Slow Horses) и звездата от „Короната“ Джош О'Конър

Британският актьор Калъм Търнър се очертава като основен фаворит да поеме ролята на новия Джеймс Бонд, въпреки че името на следващия екранeн агент 007 все още не е съобщено официално. Това отбелязва австрийското издание „Щандарт“ на фона на засилващите се слухове около бъдещето на култовата поредица.

Подготовката за следващия филм от франчайза върви по план, потвърди режисьорът на продукцията Дени Вилньов в интервю за списание GQ. Според медийни публикации последният кръг от кастингите се е провел в края на октомври, което допълнително подхрани очакванията кой ще наследи Даниъл Крейг в емблематичния костюм.

Освен 36-годишния Търнър, познат на публиката от филма „Ема“, в списъка с спряганите претенденти попадат още Джак Лоудън от сериала „Бавни коне“ (Slow Horses) и звездата от „Короната“ Джош О'Конър. През последните седмици пък се появиха твърдения, че на пробни снимки за ролята са се явили също Робърт Патинсън и Никълъс Холт.

Миналото на кинопоредицата обаче доказва, че фаворитите далеч не винаги печелят ролята. През 1970 г. американецът Джон Гавън дори стига до подписан договор, но в последния момент продуцентите успяват да убедят Шон Конъри да се завърне за „Диамантите са вечни“. В различни периоди за образа на британския шпионин са обсъждани още имена като Клинт Истууд, Майкъл Билингтън, Джеймс Бролин и Сам Нийл. Бърт Рейнолдс пък сам отклонява поканата с мотива, че героят задължително трябва да бъде изигран от британец.

Пътят към ролята се оказва трънлив и за Пиърс Броснан, който е бил първи избор още преди ерата на Тимъти Далтън. Тогава неочакваното подновяване на сериала „Ремингтън Стийл“ проваля плановете му и му се налага да изчака чак до 1995 г., за да влезе в образа на 007.

Подобна съдба сполетява и Хенри Кавил при кастингите за „Казино Роял“ през 2005 г. Въпреки че режисьорът Мартин Кембъл остава впечатлен от пробите му, продуцентите преценяват, че на 22 години Кавил е твърде млад. Така ролята отива при Даниъл Крейг, който остана на поста в пет ленти, завършвайки цикъла си със „Смъртта може да почака“ през 2021 г.

Официалното решение за новия Джеймс Бонд предстои да бъде обявено скоро, като според „Щандарт“ съвсем не е изключено продуцентите да поднесат изненада и да заложат на актьор извън досегашните медийни прогнози.

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