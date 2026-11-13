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Експлозия на кола в Москва рани бивш помощник на проруски украински политик

Експлозия на кола в Москва рани бивш помощник на проруски украински политик
Pixabay

Това е вторият взрив на автомобил в Русия за два дни

Бившият съветник на проруския украински премиер Николай Азаров – Сергей Заворотни, беше ранен при експлозия на автомобил в южната част на Москва в петък. Той е откаран в болница за медицинска помощ, съобщиха руските власти, цитирани от CNN.

По информация на Следствения комитет на Русия взривът е станал на улица „Кировоградская“. В момента се извършва цялостно разследване за установяване на обстоятелствата около инцидента и причините за експлозията.

Кадри от мястото показват тъмносив SUV със сериозни повреди, като прозорците на автомобила са били изпочупени вследствие на взрива.

Николай Азаров беше министър-председател на Украйна в периода 2010–2014 г. Той напусна страната и се установи в Русия след протестите на Майдана, довели до падането на правителството му.

Инцидентът в Москва е вторият подобен случай в Русия в рамките на два дни. В четвъртък експлозия на автомобил в Санкт Петербург отне живота на руски военнослужещ, съобщиха местните следствени власти.

В последните години Русия съобщава за поредица от нападения и убийства, насочени срещу военни и политически фигури. 

Експлозиите се случват на фона на подновените дипломатически усилия на САЩ за прекратяване на войната в Украйна. Американските пратеници Джаред Къшнър и Стив Уитков проведоха срещи както с украинския президент Володимир Зеленски, така и с руския президент Владимир Путин.

Преди посещението си в Москва двамата участваха в тристранни преговори между САЩ, Русия и Украйна в Абу Даби. Разговорите приключиха без конкретен пробив.

След срещата си с Путин Кушнер съобщи, че следващият кръг от преговорите ще бъде разширен с участието на европейски представители.

„И двете страни вече се споразумяха да разширят следващия кръг от преговори, за да включат нашите европейски партньори“, заяви американският пратеник.

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