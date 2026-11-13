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Данъчните в САЩ разследват президента на ФИФА

Данъчните в САЩ разследват президента на ФИФА
БТА

Джани Инфантино е обвинен, че е плащал на прислужницата си в Маями с пари на организацията

Президентът на ФИФА Джани Инфантино се оказа в центъра на нов финансов скандал в САЩ. Американската данъчна служба (IRS) разследва сигнал срещу него за плащания към домашна помощница в Маями с пари на ФИФА. Обвинението е за превишаване на права и злоупотреба със статута на организацията за освобождаване от данъци.

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Ако американските данъчни власти установят, че твърденията са верни, ФИФА може да загуби своя специален данъчен статут в САЩ. От ФИФА коментираха темата с подадената жалба срещу Джани Инфантино така: „Въпросите, свързани с личния и домашния живот на президента на ФИФА, са частни. За да се избегнат обаче всякакви съмнения, разходите за всякакъв домашен персонал се поемат лично от президента на ФИФА".

Допълва се, че в момента сме свидетели на „координирани и продължаващи усилия от страна на някои да подкопаят ФИФА и нейния президент".

Допълнителни въпроси около финансовите отношения на Инфантино с ФИФА повдигна и френското издание „Льо Монд“. Според документи, цитирани от медията, ФИФА е поела плащането на американските данъчни задължения на своя президент за 2024, 2025 и 2026 г.

Сумата възлиза на близо 4 милиона долара.

Публикацията поставя под съмнение начина, по който са били одобрени тези плащания, както и дали предоставените финансови облаги са били отразени по подходящ начин в отчетите на организацията.

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