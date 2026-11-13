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Необичайна жега през ноември: Температурата в Ловеч достигна 26,6 градуса

Необичайна жега през ноември: Температурата в Ловеч достигна 26,6 градуса

Градът отчете най-топлия ден от началото на месеца, но температурният рекорд от 1963 г. остава неподобрен

Необичайно висока температура от 26,6 градуса е измерена в Ловеч в 15:30 ч. днес. Това съобщи за БТА Мартин Мачев, директор на филиала на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) в Плевен.

По думите му това е най-топлият ден в Ловеч от началото на ноември.

Въпреки необичайно високите стойности абсолютният температурен рекорд за месеца остава неподобрен.

Най-високата измерена температура през ноември в Ловеч е 29,4 градуса, регистрирана през далечната 1963 година.

Така днешната температура остава само на 2,8 градуса от историческия максимум за месеца.

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