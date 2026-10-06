Небето на 6 октомври: жълт код за слана в 24 области, после слънце и до 26 градуса

6 октомври започва със студ и слана в голяма част от България, но през деня времето ще покаже съвсем различно лице – слънце, слаб вятър и максимални температури до 26 градуса. По-значителна облачност ще има над източната половина от страната и по Черноморието, без съществени валежи.

Минималните температури тази сутрин са предимно между 2° и 7°, но в котловините и затворените полета могат да паднат до минус 2°. По Черноморието ще бъдат значително по-високи – около 12°–13°, а в София – около 1°. Следобед максималните температури ще достигнат 21°–26°.

Жълт код за слана в голяма част от страната

НИМХ е обявил жълт код за ниски сутрешни температури и условия за образуване на слана за територии в 24 области.

Областите Варна и Бургас са изцяло извън предупреждението, а в части от областите Благоевград, Враца, Монтана, Велико Търново, Плевен, Русе, Разград, Силистра, Добрич и Шумен също няма обявен код.

Най-ниски стойности се очакват в котловините и високите полета, където температурите могат да се понижат до около минус 2° и сланата ще бъде най-вероятна.

След студеното утро – слънчево и до 26 градуса

През деня над по-голямата част от България ще преобладава слънчево време. Над източната половина от страната временно ще има повече облаци, но валежи не се очакват.

Вятърът ще бъде предимно слаб. След студеното начало температурите ще се повишат бързо и следобед ще достигнат между 21° и 26°.

Атмосферното налягане ще продължи да се понижава, но ще остане над средното за октомври.

София – от около 1 до 23 градуса

В София сутринта е студена, с температура около 1° и условия за слана в Софийското поле и по-ниските открити места.

През деня ще бъде слънчево, сухо и със слаб вятър, а максималната температура ще достигне около 23°.

По Черноморието – повече облаци, но спокойно море

По Черноморието ще има значителна висока и средна облачност, но валежи не се очакват.

Сутринта ще духа слаб западен вятър. Следобед той ще се ориентира от изток-югоизток и ще се усили до умерен.

Максималните температури ще бъдат между 19° и 23°, температурата на морската вода е около 20°, а вълнението ще бъде около 2 бала.

В планините – слънце и до 18 градуса на 1200 метра

В планините ще бъде предимно слънчево и сухо.

Вятърът ще е слаб, а по най-високите части – умерен от север-североизток. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 18°, а на 2000 метра – около 10°.

В сряда започва затопляне, после облаците се увеличават

В сряда, 7 октомври, времето ще остане предимно спокойно. В сутрешните часове над крайните източни райони ще има условия за ниска облачност или мъгла, а минималните температури постепенно ще се повишават.

Ще се появи слаб южен вятър и дневните температури ще тръгнат нагоре.

През четвъртък и петък затоплянето ще продължи, но облачността постепенно ще се увеличава и на места ще бъде значителна. Вероятността за валежи остава малка – само в отделни райони на Западна България е възможен слаб дъжд.

6 октомври ще донесе една от най-големите температурни амплитуди тази есен – от минус 2 градуса и слана по изгрев в част от вътрешността на страната до слънчев следобед с температури, достигащи 26 градуса.