Кенан Йълдъз се завръща в игра до месец

Турската звезда на Ювентус Кенан Йълдъз е започнал активна фаза на тренировки, като се очаква да се завърне в игра до месец, съобщава "Гадзета дело спорт".

Йълдъз претърпя операция на 31 август заради фрактура на петата метатарсална кост на лявото ходило, като той прекара първите два месеца от възстановяването си в родния си град Регенсбург.

От две седмици той е в Торино, като вече се е включил активно в тренировките на своя отбор.

Очаква се Кенан да се завърна в игра на 14 декември в мача с Монца или пет дни по-късно срещу Рома.