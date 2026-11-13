Новини
Търси
Подкаст
Общество

Прокуратурата изиска записите от тол камерите за трагедията на „Тракия“

Прокуратурата изиска записите от тол камерите за трагедията на „Тракия“
БТА

При инцидентите загинаха 12 души, а 51 бяха ранени

Прокуратурата е изискала записите от тол камерите в района на двете тежки верижни катастрофи на АМ „Тракия“ край Ямбол на 10 ноември.

При инцидентите загинаха 12 души, а 51 бяха ранени.  

"Данните от тол системата трябва да помогнат за изясняване на метеорологичните условия, гъстотата на мъглата, видимостта и интензивността на движението в момента на катастрофите. Записите все още се очакват", съобщи окръжният прокурор на Ямбол Дойчин Дойчев.  

До момента са разпитани над 50 свидетели, а очакванията са броят им да надхвърли 100. На този етап няма достатъчно доказателства за повдигане на обвинение срещу конкретно лице.  

Разследващите проверяват и евентуална институционална отговорност. От АПИ е изискана документация за изграждането и въвеждането в експлоатация на участъка, организацията на движението, сигнализацията, настилката и маркировката.  Взети са проби от пътното платно, които ще бъдат анализирани заедно с резултатите от техническите експертизи.

Според прокурор Дойчев има свидетелски показания за автомобили, движещи се с висока скорост. При огледите са установени и сериозни деформации по част от превозните средства, като на места липсва видим спирачен път.  

Той уточни, че това не означава непременно превишаване на максимално разрешената скорост, а движение с несъобразена с условията скорост.  

Румънският шофьор на първия товарен автомобил е разпитан, като по думите му преди мястото на катастрофата мъглата е станала изключително гъста. Той е намалил рязко, за да се съобрази с ограничената видимост. Предстои назначаването на автотехническа експертиза, която трябва да даде отговор на ключовия въпрос – каква е непосредствената причина за трагедията.  

„На първи поглед това е може би човешка грешка – несъобразяване с пътните условия и гъстата мъгла. Какви са били причините това да бъде предотвратено, мисля, че са комплексни“.

Още по темата

На спешния телефон 112 са подадени 78 сигнала, свързани с катастрофата на „Тракия"

На спешния телефон 112 са подадени 78 сигнала, свързани с катастрофата на „Тракия"

Изписват още четирима от пострадалите в катастрофата с над 50 коли на "Тракия"

Изписват още четирима от пострадалите в катастрофата с над 50 коли на "Тракия"

Областният управител на Ямбол: Нямаме информация за получено съобщение на 112 за мъгла преди катастрофата

Областният управител на Ямбол: Нямаме информация за получено съобщение на 112 за мъгла преди катастрофата

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

В област Монтана ще бъдат разкрити нови здравно-социални услуги за 43 възрастни хора

В област Монтана ще бъдат разкрити нови здравно-социални услуги за 43 възрастни хора

Голямо количество недекларирани и „маркови“ стоки задържаха на митницата във Варна

Голямо количество недекларирани и „маркови“ стоки задържаха на митницата във Варна

Въвеждат временни ограничения за тежкотоварните автомобили по АМ „Хемус“

Въвеждат временни ограничения за тежкотоварните автомобили по АМ „Хемус“

Земеделци сигнализират за липсващи авансови плащания по Кампания 2026

Земеделци сигнализират за липсващи авансови плащания по Кампания 2026

МВР-Благоевград пред ТАРАЛЕЖ: Знаем за Telegram каналите за търговия със субстанции, предприемаме процесуални действия

МВР-Благоевград пред ТАРАЛЕЖ: Знаем за Telegram каналите за търговия със субстанции, предприемаме процесуални действия

Водещи

Левски следи ситуацията с национал

Левски следи ситуацията с национал

  • Преди 2 минути
В област Монтана ще бъдат разкрити нови здравно-социални услуги за 43 възрастни хора

В област Монтана ще бъдат разкрити нови здравно-социални услуги за 43 възрастни хора

Меси е сред финалистите за МВП в МЛС

Меси е сред финалистите за МВП в МЛС

  • Преди 16 минути
Голямо количество недекларирани и „маркови“ стоки задържаха на митницата във Варна

Голямо количество недекларирани и „маркови“ стоки задържаха на митницата във Варна

Предстои голяма трансферна битка за германски национал

Предстои голяма трансферна битка за германски национал

  • Преди 19 минути
Радев: България подкрепя декларацията за европейската сигурност, но имаме резерви в преамбюла

Радев: България подкрепя декларацията за европейската сигурност, но имаме резерви в преамбюла

  • Преди 27 минути
Алекс Ганчев се класира за първия си финал на турнир от сериите "Чалънджър“

Алекс Ганчев се класира за първия си финал на турнир от сериите "Чалънджър“

  • Преди 31 минути
ГЕРБ предлага компенсации за тока на студентските общежития, училищата и храмовете

ГЕРБ предлага компенсации за тока на студентските общежития, училищата и храмовете

Черно море стартира благотворителна кампания в подкрепа на бивш свой футболист

Черно море стартира благотворителна кампания в подкрепа на бивш свой футболист

  • Преди 37 минути
Въвеждат временни ограничения за тежкотоварните автомобили по АМ „Хемус“

Въвеждат временни ограничения за тежкотоварните автомобили по АМ „Хемус“

  • Преди 46 минути
Митов: Таблата за предупреждение на „Тракия“ са доставени, но не са монтирани вече осем месеца

Митов: Таблата за предупреждение на „Тракия“ са доставени, но не са монтирани вече осем месеца

Мирчев обвини управляващите в страх от Москва заради резервите на България към френска инициатива за сигурност

Мирчев обвини управляващите в страх от Москва заради резервите на България към френска инициатива за сигурност

  • Преди 50 минути
Везенков изпревари Спанулис и стана най-резултатният играч на Олимпиакос в Евролигата

Везенков изпревари Спанулис и стана най-резултатният играч на Олимпиакос в Евролигата

  • Преди 51 минути
Димитър Стоянов: Приехме бюджет за отбраната от 2,23 % от БВП на страната

Димитър Стоянов: Приехме бюджет за отбраната от 2,23 % от БВП на страната

Земеделци сигнализират за липсващи авансови плащания по Кампания 2026

Земеделци сигнализират за липсващи авансови плащания по Кампания 2026

  • Преди 1 час