Прокуратурата изиска записите от тол камерите за трагедията на „Тракия“

Прокуратурата е изискала записите от тол камерите в района на двете тежки верижни катастрофи на АМ „Тракия“ край Ямбол на 10 ноември.

При инцидентите загинаха 12 души, а 51 бяха ранени.

"Данните от тол системата трябва да помогнат за изясняване на метеорологичните условия, гъстотата на мъглата, видимостта и интензивността на движението в момента на катастрофите. Записите все още се очакват", съобщи окръжният прокурор на Ямбол Дойчин Дойчев.

До момента са разпитани над 50 свидетели, а очакванията са броят им да надхвърли 100. На този етап няма достатъчно доказателства за повдигане на обвинение срещу конкретно лице.

Разследващите проверяват и евентуална институционална отговорност. От АПИ е изискана документация за изграждането и въвеждането в експлоатация на участъка, организацията на движението, сигнализацията, настилката и маркировката. Взети са проби от пътното платно, които ще бъдат анализирани заедно с резултатите от техническите експертизи.

Според прокурор Дойчев има свидетелски показания за автомобили, движещи се с висока скорост. При огледите са установени и сериозни деформации по част от превозните средства, като на места липсва видим спирачен път.

Той уточни, че това не означава непременно превишаване на максимално разрешената скорост, а движение с несъобразена с условията скорост.

Румънският шофьор на първия товарен автомобил е разпитан, като по думите му преди мястото на катастрофата мъглата е станала изключително гъста. Той е намалил рязко, за да се съобрази с ограничената видимост. Предстои назначаването на автотехническа експертиза, която трябва да даде отговор на ключовия въпрос – каква е непосредствената причина за трагедията.

„На първи поглед това е може би човешка грешка – несъобразяване с пътните условия и гъстата мъгла. Какви са били причините това да бъде предотвратено, мисля, че са комплексни“.