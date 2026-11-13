Новини
Търси
Подкаст
Политика

Костадинов: Вместо подкрепа, управляващите предлагат нови ограничения за личните асистенти

Костадинов: Вместо подкрепа, управляващите предлагат нови ограничения за личните асистенти
Снимка: БТА

Въвежда се ограничение от 40 километра между адреса на личния асистент и този на човека с увреждане

Вместо подкрепа за хората, които ежедневно се грижат за свои близки с увреждания, управляващите предлагат нови ограничения. Това заяви лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов в публикация във Фейсбук.

По думите му предлаганите промени засягат както възнагражденията, така и трудовите и социалните права на личните асистенти.

Костадинов посочва три основни проблема в предложенията:

Премахва се механизмът за актуализиране на възнагражденията на личните асистенти спрямо минималната работна заплата.

Трудовите договори се заменят с нов вид договори, което според него поставя под въпрос трудовите и социалните права на работещите.

Въвежда се ограничение от 40 километра между адреса на личния асистент и този на човека с увреждане.

Според Костадинов тези мерки създават допълнителни затруднения за хората, които полагат ежедневни грижи за свои близки, вместо да осигурят необходимата им подкрепа.

Темата за условията на труд, възнагражденията и правата на личните асистенти отново поставя въпроса за достъпа до адекватна грижа за хората с увреждания и подкрепата за техните семейства.

Още по темата

Христина Христова пред ТАРАЛЕЖ: Намаляват часовите ставки на личните асистенти

Христина Христова пред ТАРАЛЕЖ: Намаляват часовите ставки на личните асистенти

Иван Ангелов: Официалният брой на хората с ТЕЛК е 880 000 души

Иван Ангелов: Официалният брой на хората с ТЕЛК е 880 000 души

Диана Дамянова за готвените промени за личните асистенти: Няма да бъде никак смешно

Диана Дамянова за готвените промени за личните асистенти: Няма да бъде никак смешно

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Политика

Радев: България подкрепя декларацията за европейската сигурност, но имаме резерви в преамбюла

Радев: България подкрепя декларацията за европейската сигурност, но имаме резерви в преамбюла

ГЕРБ предлага компенсации за тока на студентските общежития, училищата и храмовете

ГЕРБ предлага компенсации за тока на студентските общежития, училищата и храмовете

Митов: Таблата за предупреждение на „Тракия“ са доставени, но не са монтирани вече осем месеца

Митов: Таблата за предупреждение на „Тракия“ са доставени, но не са монтирани вече осем месеца

Мирчев обвини управляващите в страх от Москва заради резервите на България към френска инициатива за сигурност

Мирчев обвини управляващите в страх от Москва заради резервите на България към френска инициатива за сигурност

Димитър Стоянов: Приехме бюджет за отбраната от 2,23 % от БВП на страната

Димитър Стоянов: Приехме бюджет за отбраната от 2,23 % от БВП на страната

Водещи

Христо Мусков изтегли 40-тонен самолет и подобри рекорда на Гинес

Христо Мусков изтегли 40-тонен самолет и подобри рекорда на Гинес

  • Преди 2 минути
Левски следи ситуацията с национал

Левски следи ситуацията с национал

  • Преди 4 минути
В област Монтана ще бъдат разкрити нови здравно-социални услуги за 43 възрастни хора

В област Монтана ще бъдат разкрити нови здравно-социални услуги за 43 възрастни хора

Меси е сред финалистите за МВП в МЛС

Меси е сред финалистите за МВП в МЛС

  • Преди 18 минути
Голямо количество недекларирани и „маркови“ стоки задържаха на митницата във Варна

Голямо количество недекларирани и „маркови“ стоки задържаха на митницата във Варна

Предстои голяма трансферна битка за германски национал

Предстои голяма трансферна битка за германски национал

  • Преди 20 минути
Радев: България подкрепя декларацията за европейската сигурност, но имаме резерви в преамбюла

Радев: България подкрепя декларацията за европейската сигурност, но имаме резерви в преамбюла

  • Преди 29 минути
Алекс Ганчев се класира за първия си финал на турнир от сериите "Чалънджър“

Алекс Ганчев се класира за първия си финал на турнир от сериите "Чалънджър“

  • Преди 33 минути
ГЕРБ предлага компенсации за тока на студентските общежития, училищата и храмовете

ГЕРБ предлага компенсации за тока на студентските общежития, училищата и храмовете

Черно море стартира благотворителна кампания в подкрепа на бивш свой футболист

Черно море стартира благотворителна кампания в подкрепа на бивш свой футболист

  • Преди 39 минути
Въвеждат временни ограничения за тежкотоварните автомобили по АМ „Хемус“

Въвеждат временни ограничения за тежкотоварните автомобили по АМ „Хемус“

  • Преди 48 минути
Митов: Таблата за предупреждение на „Тракия“ са доставени, но не са монтирани вече осем месеца

Митов: Таблата за предупреждение на „Тракия“ са доставени, но не са монтирани вече осем месеца

Мирчев обвини управляващите в страх от Москва заради резервите на България към френска инициатива за сигурност

Мирчев обвини управляващите в страх от Москва заради резервите на България към френска инициатива за сигурност

  • Преди 52 минути
Везенков изпревари Спанулис и стана най-резултатният играч на Олимпиакос в Евролигата

Везенков изпревари Спанулис и стана най-резултатният играч на Олимпиакос в Евролигата

  • Преди 53 минути
Димитър Стоянов: Приехме бюджет за отбраната от 2,23 % от БВП на страната

Димитър Стоянов: Приехме бюджет за отбраната от 2,23 % от БВП на страната