Костадинов: Вместо подкрепа, управляващите предлагат нови ограничения за личните асистенти

Вместо подкрепа за хората, които ежедневно се грижат за свои близки с увреждания, управляващите предлагат нови ограничения. Това заяви лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов в публикация във Фейсбук.

По думите му предлаганите промени засягат както възнагражденията, така и трудовите и социалните права на личните асистенти.

Костадинов посочва три основни проблема в предложенията:

Премахва се механизмът за актуализиране на възнагражденията на личните асистенти спрямо минималната работна заплата.

Трудовите договори се заменят с нов вид договори, което според него поставя под въпрос трудовите и социалните права на работещите.

Въвежда се ограничение от 40 километра между адреса на личния асистент и този на човека с увреждане.

Според Костадинов тези мерки създават допълнителни затруднения за хората, които полагат ежедневни грижи за свои близки, вместо да осигурят необходимата им подкрепа.