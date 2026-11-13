Костадинов: Вместо подкрепа, управляващите предлагат нови ограничения за личните асистенти
Въвежда се ограничение от 40 километра между адреса на личния асистент и този на човека с увреждане
Вместо подкрепа за хората, които ежедневно се грижат за свои близки с увреждания, управляващите предлагат нови ограничения. Това заяви лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов в публикация във Фейсбук.
По думите му предлаганите промени засягат както възнагражденията, така и трудовите и социалните права на личните асистенти.
Костадинов посочва три основни проблема в предложенията:
Премахва се механизмът за актуализиране на възнагражденията на личните асистенти спрямо минималната работна заплата.
Трудовите договори се заменят с нов вид договори, което според него поставя под въпрос трудовите и социалните права на работещите.
Въвежда се ограничение от 40 километра между адреса на личния асистент и този на човека с увреждане.
Според Костадинов тези мерки създават допълнителни затруднения за хората, които полагат ежедневни грижи за свои близки, вместо да осигурят необходимата им подкрепа.
Темата за условията на труд, възнагражденията и правата на личните асистенти отново поставя въпроса за достъпа до адекватна грижа за хората с увреждания и подкрепата за техните семейства.