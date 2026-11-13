Иван Ангелов: Официалният брой на хората с ТЕЛК е 880 000 души

"При създаването на Закона за личната помощ Бюджетът е бил 19 млн. лева. Сега е 700 млн. евро. Към онзи момент личните асистенти са били 9000 души, сега са 85 000 и този брой продължава да расте. Необходим е по-широк финансов аналитичен прочит на ситуацията, за да се запознаем с реалните факти към момента". Това заяви зам.-председателят на Народното събрание и депутат от ПБ Иван Ангелов.

Около 13 000 са майките на деца и възрастни с увреждания. Текат разговори за техния статут, каза депутатът.

Той изтъкна, че държавата е в процедура на свръхдефицит, но не отговори конкретно как ще защитят най-уязвимите граждани.

"Аз говоря за вкарване на ред в публичните финанси. Имало е финансов разгул в България в последните години", каза Ангелов.

"Към момента официалният брой на хората с ТЕЛК е 880 000 души. Ако продължим с тези темпове, броят на инвалидизираните български граждани в следващите 10 г. ще се умножи. Това е аларма, че има някакъв проблем", каза депутатът от ПБ.

На неколкоратно зададения въпрос за заплахата от "Кауфланд", заради наложената от КЗК, Ангелов каза, че подобно отношение е неприемливо. "Ние сме правова държава, споровете могат да се решат в съда. Да се отправят заплахи към икономиката, към институции - това е неприемливо", заяви Иван Ангелов.

Припомняме, думите на изпълнителния директор на „Кауфланд България“ Михаил Петров към държавните институции, свързано със санкции от страна на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) бяха: „Спрете, защото „Кауфланд“ е много голям и ако тръгне по бобслея надолу, фалитът на КТБ ще ви се стори като пролетен бриз".

В началото на разговора Иван Ангелов обвини опозицията, че действа като: "ранено животно".