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Богдан Богданов: Възможно е да има злоупотреби при личните асистенти

Богдан Богданов: Възможно е да има злоупотреби при личните асистенти
БТА

Според него управляващите може да кажат, че няма да променят Закона за личните асистенти

Възможно е да има злоупотреби при личните асистенти. Това заяви бившият министър на икономиката и индустрията, а настоящ народен представител от "Продължаваме промяната" Богдан Богданов пред БНТ.

"Трябва да се види кои са реалните и кои не са реалните. Скандал ще стане тогава, когато има чувствителен закон, взима се решение, без да се обсъжда с никой и тогава, когато този закон влезе в сила - да се орежат парите за личните асистенти", каза Богданов.

Според него управляващите ще дадат заден и ще кажат, че няма да променят Закона за личните асистенти по примера с пенсиите от втория пенсионен стълб.

Богданов призова управляващите да направят проверка на ТЕЛК-овите решения и тези, които издават фалшиви решения, да си понесат отговорност. 

"Хората, които имат нужда да се грижат за техните близки, не трябва да бъдат тормозени, а техните заплати и възнаграждения трябва да растат пропорционално", коментира народният представител от ПП. 

Богданов обеща, че темата за личните асистенти няма да бъде използвана за поредна атака срещу управляващите и като политически ПР. 

Богдан Богданов критикува и Бюджет 2027, като обяви, че ПП няма да го подкрепи.

"Ако властта не се вслуша в мнението на икономистите, опозицията и експертите, ще се стигне до рецесия", предупреди народният представител. 

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