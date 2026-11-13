„Метрополитен“: Ремонтът на тавана на метростанция „Цар Борис III“ ще е за сметка на строителя

Ремонтът на тавана на метростанция „Цар Борис III“ ще е за сметка на строителя, обявиха от "Метрополитен".

Част от окачения таван на метростанция „Цар Борис III“ в столичния квартал „Красно село“ се срути вчера. При инцидента нямаше пострадали. Заради опасността за пътниците влаковете не са спирали на станцията в продължение на над три часа.

Срутването стана малко след 11 часа вчера, а кадри от инцидента бяха разпространени в социалните мрежи.

Днес движението на метрото е възстановено и станцията функционира нормално. От „Метрополитен“ обясниха, че проблемът е бил забелязан от служителите чрез системата за видеонаблюдение.

„Искам да благодаря за добрата професионална реакция на нашите служители, които са забелязали проблема, и превантивно сме задействали нашата процедура за сигурност“, заяви Николай Найденов от ръководството на „Метрополитен“ пред БТВ. Той посочи, че в рамките на 15 минути е бил затворен засегнатият подлез, а движението на влаковете през метростанцията не е било прекъсвано изцяло. Влаковете временно не са спирали на станцията, докато районът бъде обезопасен.

Относно причините за срутването Найденов посочи, че вероятно става въпрос за проблем с конструктивното решение или начина на изпълнение на окачения таван в конкретния участък.

„Това е несполучливо решение. Ще работим върху друго решение, което да е успешно“, обясни той. Според предварителния анализ на дружеството в тази част на метростанцията вероятно изобщо не е трябвало да бъде монтиран окачен таван. Въпреки че гаранционният срок на обекта вече е изтекъл, строителят се е съгласил да поеме разходите по възстановяването.

„В момента върви проектиране и строителят, независимо че е изтекъл гаранционният срок, се съгласи да го възстанови за своя сметка“, заяви Найденов. По думите му ремонтът трябва да приключи в рамките на месец.

Предстои да бъде изработено ново решение за тавана в засегнатата част, за да се избегнат подобни инциденти в бъдеще. „В рамките на няколко часа възстановихме цялото движение“, посочи Найденов. От дружеството призоваха гражданите да спазват указанията на служителите при подобни ситуации, тъй като процедурите за сигурност се изпълняват съвместно с МВР и са насочени към предотвратяване на инциденти.