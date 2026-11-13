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120 сигнала за паднали дървета са получени в София заради силния вятър

120 сигнала за паднали дървета са получени в София заради силния вятър
БТА

Препоръчва се да се избягват престоят и преминаването под дървета, в близост до строителни огради, скелета и нестабилни конструкции, както и паркирането под дървета и край стари и нестабилни сгради

Общо 120 сигнала за паднали дървета, 15 за паднали оградни пана и три за повредени светофарни уредби са получени до момента в София заради силния вятър, съобщиха от Столичната община. Няма данни за пострадали хора.

На терен работят осем екипа на дирекция „Аварийна помощ и превенция“ и допълнителен дежурен екип. Действията им се координират със Столичната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

Заради силния вятър временно е преустановено движението на автобусите по линиите към Витоша. То ще бъде възстановено след нормализиране на метеорологичните условия и отпадане на риска за безопасността на пътниците.

Временно е било спряно движението в района на Мало Бучино заради паднал покрив на пътното платно, както и на трамваите по бул. „Цар Борис III“ заради паднали дървета. Отстранени са падналите дървета по маршрутите на автобусни линии 107 и 59, а движението на автобусите и трамваите е възстановено.

Остава променен маршрутът на трамвайна линия 11 в района на „Овча купел“. Трамваите се движат по бул. „Цар Борис III“ и обслужват направленията към Княжево и Илиянци. Градският транспорт се движи със закъснения, нормални за метеорологичните условия, посочиха от Общината.

От Столичната община призовават собствениците и изпълнителите на строителни обекти да проверят и обезопасят строителните огради и пана. Гражданите трябва да приберат от балконите и терасите незакрепени предмети, саксии и други вещи, които могат да бъдат отнесени от вятъра.

Препоръчва се да се избягват престоят и преминаването под дървета, в близост до строителни огради, скелета и нестабилни конструкции, както и паркирането под дървета и край стари и нестабилни сгради.

От Общината съветват гражданите да ограничат придвижването на открито, когато не е наложително, както и да не посещават Природен парк „Витоша“ заради риска от падащи дървета и клони.

При забелязване на паднали дървета, опасни предмети или скъсани кабели гражданите трябва да подават сигнали на телефон 112 и да не се опитват сами да отстраняват опасностите. Аварийните екипи продължават да следят ситуацията и да реагират на постъпващите сигнали.

На информационните табла на спирките на градския транспорт е посочено, че поради паднали дървета превозните средства се движат със закъснение, видя репортер на БТА. 

За днес Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) издаде предупреждения за силен вятър в почти цялата страна.

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