Бойко Борисов: Уверено се връщаме към комунизма

Това правителство може да изнерви всеки. Недопустимо е изказването на директора на "Кауфланд", да не забравяме, че е българин, немец надали така ще се изкаже по такава тема. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пред журналисти в парламента.

Припомняме, изпълнителният директор на веригата Михаил Петров заплаши държавните институции заради санкции от страна на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК). Думите му бяха: „Спрете, защото „Кауфланд“ е много голям и ако тръгне по бобслея надолу, фалитът на КТБ ще ви се стори като пролетен бриз".

Борисов призова търговската верига да си плати наложената глоба от КЗК. "Не съм на страната на "Кауфланд". Започвам да си мисля, че имотите на веригите са се харесали на някои олигарси, както Хладилния завод преди години и си го прибра Василев", каза Борисов.

Таралеж припомня - Васил Василев е баща на депутата от ПБ Слави Василев.

Няма кой да хареса такова изказване, каза Борисов. "Комунистите никога не правят нещо самоцелно. Вероятно някой олигарх се е загледал в имотите на веригата и ще ги изгонят. Те са си за гонене с подобно поведение", обясни Борисов.

Той критикува управляващите и ги упрекна, че гонят чуждите инвеститори.

"Толкова е абсурдно. Този с това изказване вчера ги занули като една от най-големите компании", заяви лидерът на ГЕРБ.

"Като беше Радев президент, не търчеше ли да участва на всяко събитие на "Райнметал", допълни той.