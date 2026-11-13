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Стефан Белчев обеща прецизиране на законовите текстове за личните асистенти

Стефан Белчев обеща прецизиране на законовите текстове за личните асистенти
Снимка: БТА

Предстоят още срещи с майки на деца с увреждания

Текстовете, засягащи статута и правата на личните асистенти, да бъдат прецизирани между първо и второ четене в Народното събрание. Тази позиция обяви депутатът от „Прогресивна България“ Стефан Белчев пред Нова телевизия в отговор на критиките около планираните промени.

Той посочи, че социалният министър Наталия Ефремова е отправила покана за среща в понеделник към майките на деца с увреждания и представители на общността, но те не са присъствали.

В отговор на въпрос дали се отстъпва от първоначалните идеи заради недоволството, той изрази мнение, че доработването на текстовете между двете четения е нормална парламентарна практика. Според него целта трябва да бъде около 13 000 майки, които лично полагат грижи за своите деца, да не бъдат ощетени под никаква форма.

Белчев обърна внимание на друг проблем. „Регистрира се почти геометрична прогресия в ръста на издадените решения от ТЕЛК и злоупотребите с тях“, каза той.

На въпрос дали отпада обвързването на възнагражденията с минималната работна заплата, представителят на управляващите заяви, че предстоят срещи с родителите и задължителен дебат между двете четения в парламента.

Той обаче напомни, че страната се намира в процедура по свръхдефицит и е необходима фискална дисциплина, за да се гарантира устойчивостта на социалните системи.

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