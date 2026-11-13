Необичайна акция с понтони и лодка: почистиха плажовете край Синеморец от чували с червен пипер

Акция по почистването на морския бряг беше проведена край Синеморец. В рамките ѝ двата плажа „Липите“ вече са освободени от изхвърлените на брега чували с червен пипер, съобщиха от Община Царево.

Почистването се оказало сериозно предизвикателство заради труднодостъпния терен, невъзможността за използване на специализирана техника и необходимостта част от дейностите да бъдат извършени директно в морето.

Източник:Община Царево

За транспортирането на чувалите от малкия плаж „Липите“ се наложило да бъдат използвани понтони, теглени с моторна лодка. За да насочват плавателните съоръжения през плитчините и да гарантират безопасното превозване на товара, част от участниците в акцията влезли във водата.

В почистването са участвали екипи на Община Царево, Пристанище Царево, кметствата в Ахтопол и Синеморец, Държавното горско стопанство и Граничното полицейско управление в Царево.

Местни жители също допринесли за успешното приключване на операцията. Веселин Деспотов предоставил понтоните безвъзмездно, за да бъдат извозени чувалите по море, а земеделският производител Васил Георгиев осигурил големи чували тип „биг бег“, улеснили значително събирането на отпадъците.

Източник:Община Царево

В акцията се включили и служители на горското стопанство и Гранична полиция, които помогнали за превозването на хората до местността, както и за товаренето и преместването на чувалите.

За участниците, работили във водата, Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ осигурила два неопренови костюма.

От Община Царево повдигнаха и въпроса за отговорността на държавните институции при подобни ситуации. Местната власт настоява да бъде разработен ясен механизъм за действие, който да регламентира и разпределението на отговорностите при такива инциденти.

От Община Царево посочват, че възникналата ситуация е показала необходимостта при подобни случаи да не се разчита само на инициативността и ресурсите на местните институции.

От администрацията изразиха благодарност към всички, включили се в акцията, като отбелязаха, че благодарение на общите усилия е било преодоляно едно от най-необичайните предизвикателства при почистването на морския бряг.

Източник:Община Царево