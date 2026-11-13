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Енрико Пареше - ловецът на таланти, открил звезди за Милан и Рома

Енрико Пареше - ловецът на таланти, открил звезди за Милан и Рома

Новият директор на Левски е с богат опит в европейския футбол

От днес Енрико Пареше е един от най-важните хора в Левски. 40-годишният италианец беше назначен на позицията Футболен директор. Той ще ръководи и координира дейността на футболния департамент в клуба и ще осигурява ефективното прилагане на спортната стратегия чрез системно планиране на представителния отбор, привличане на футболисти, управление на договорите и организация на футболната дейност.

Пареше пристига в София с богат опит, натрупан в Италия и Франция. Специалистът не е играл футбол на високо ниво. Той преминава през школата на Рома, а през 2007 година е бил част от Дивино Аморе, след което следите му се губят. 

През 2010 година той започва да работи като скаут. Преминава през Фрозиноне, Сиена и Рома. От 2016 до 2017 и от 2019 до 2021 година работи като международен скаут в италианския гранд Милан. Има още два престоя в Рома. От 2024 до 2025 година е част от Рен. След това преминава в Торино, където е Head of Scouting в италианския клуб. 

През лятото популярният италиански журналист Николо Скира пише, че Пареше е желан от английските Нюкасъл и Борнемут. Още тогава се съобщава, че италианецът е готов да напусне Торино, за да премине в друг клуб, където да има по-значима роля, за която вече е натрупал достатъчно опит. 

През септември тази година името на Енрико Пареше се спряга и за градския съперник на Торино Ювентус. Там спортният директор Марко Отолини имал намерение да прави реформа в скаутския отдел. 

В Италия описват Енрико Пареше като "ловец на таланти". Той изиграва основна роля в привличането на вече бившите звезди на Милан Тео Ернандес и Рафаел Леао. В Рома привлича вратаря Миле Свилар, който от няколко сезона е един от най-добрите в Серия А. 

В Левски Енрико Пареше ще работи с неговия сънародник Алесио Дел Серто. В следващите дни "сините" предстои да обявят официално и назначението на новия си главен скаут. Той пристига от Sport Republic, където е работил за турския Гьозтепе и английския Саутхемптън. 

Предстоящият зимен прозорец ще бъде първото сериозно изпитание за двамата. Те пристигат с отлични визитки, богат опит и сериозни контакти в световния футбол, а сега остава да приложат всичко това в Левски. 

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