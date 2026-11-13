Жители на "Дружба 2" блокираха ключово кръстовище заради липсата на парно

Жители на столичния квартал "Дружба 2" блокираха движението на кръстовището между улиците "Димитър Пешев" и "Обиколна" в знак на протест срещу продължаващата липса на парно и топла вода, предаде БТА.

Протестът започна в 17:49 часа, като блокадата засегна движението на тролейбусна линия №4 и автобусните линии №204, 304, 88 и 188. Полицията пренасочва автомобилите по алтернативни маршрути, а достъпът до квартала през кръстовището при Горубляне е ограничен.

Недоволството на жителите е свързано с прекъснатото топлоподаване към пета част на "Дружба 2", което продължава от 28 август.

Първоначално ремонтните дейности трябваше да приключат до 2 ноември. Впоследствие обаче "Топлофикация София" удължи срока първо до 15 ноември, а след това и до 30 ноември.

Протестът е заявен до 21:00 часа.