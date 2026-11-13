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Жители на "Дружба 2" блокираха ключово кръстовище заради липсата на парно

Жители на "Дружба 2" блокираха ключово кръстовище заради липсата на парно
БТА

Протестиращите настояват за възстановяване на топлоподаването, след като ремонтът беше удължен за пореден път

Жители на столичния квартал "Дружба 2" блокираха движението на кръстовището между улиците "Димитър Пешев" и "Обиколна" в знак на протест срещу продължаващата липса на парно и топла вода, предаде БТА.

Протестът започна в 17:49 часа, като блокадата засегна движението на тролейбусна линия №4 и автобусните линии №204, 304, 88 и 188. Полицията пренасочва автомобилите по алтернативни маршрути, а достъпът до квартала през кръстовището при Горубляне е ограничен.

Недоволството на жителите е свързано с прекъснатото топлоподаване към пета част на "Дружба 2", което продължава от 28 август.

Първоначално ремонтните дейности трябваше да приключат до 2 ноември. Впоследствие обаче "Топлофикация София" удължи срока първо до 15 ноември, а след това и до 30 ноември.

Протестът е заявен до 21:00 часа.

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