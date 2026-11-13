Новата власт в Сърбия спира оръжието за Израел

Следващото правителство на Сърбия, водено от спечелилата изборите формация „Студентска листа“ (Student List), се ангажира да прекрати износа на оръжие за Израел и да спре съвместен проект за производство на дронове.

Филип Убович, виден представител на движението „Студентска листа“, очерта плановете за цялостно преразглеждане на сръбско-израелските военни отношения. В подкаста на британската медия Novara Media пред журналиста Арън Бастани той заяви, че външнополитическата програма на формацията изрично предвижда прекратяване на оръжейната търговия с Израел.

„Това, което се случва там, е петно върху човечеството и е наистина тъжно. В нашата програма е записано, че ще спрем търговията с оръжие с Израел“, подчерта Убович, визирайки ситуацията в Ивицата Газа.

Той разкритикува и близките връзки на бившия сръбски президент Александър Вучич с Израел, като определи откриването на свързан с израелски компании завод за дронове в Сърбия като неприемливо и призова проектът да бъде спрян.

Предложените ограничения биха засегнали значително разрасналия се през последните години военен стокообмен. По данни на сръбското бизнес издание eKapija между 2023 г. и 2025 г. износът на оръжие и военно оборудване от Сърбия за Израел е достигнал 114 милиона евро (125,75 милиона долара), като паралелно с това Белград е закупил израелски военни системи за милиони евро.

Отбранителното партньорство обхваща и местното производство. През септември Вучич откри в Белград завод за сглобяване на дронове, изграден съвместно от израелската отбранителна компания Elbit Systems и сръбската SDS Technologies, който трябваше да осигури около 100 работни места и да произвежда безпилотни летателни апарати за сръбската армия и за износ, при планове за още поне три подобни завода в страната.

От своя страна Александър Вучич остро разкритикува външнополитическите намерения на движението и постави под съмнение подхода му към отбранителните партньорства на страната. „Научихме от друг техен представител, че няма да сътрудничат с Израел, няма да сътрудничат с Китай, няма да сътрудничат с онези, които имат най-мощните армии и най-мощните оръжия и оборудване в света“, коментира той и попита на кого се предава държавата и как Сърбия ще може да се защитава.