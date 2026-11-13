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Българин бе отличен с Медал на Британската империя

Българин бе отличен с Медал на Британската империя
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Йордан Христов се грижи за военните гробове на Общността на нациите в София от 1980 г., продължавайки делото на своя баща

Вече четири десетилетия и половина Йордан Христов поддържа военните гробове на Общността на нациите в Централните софийски гробища. За своята дългогодишна отдаденост той тази година беше удостоен с почетен Медал на Британската империя. Това стана ясно от публикация на посолството на Великобритания в София. 

Христов поема грижата за гробището през 1980 г., наследявайки тази отговорност от баща си Петър, който се е грижил за мястото в продължение на 22 години преди него. Решението му да продължи семейната традиция е и начин да почете паметта на своя баща.

От британската страна изразиха благодарност за неговия труд и последователност през всичките тези години, особено в дните около Деня на възпоменанието, когато се отдава почит на загиналите във войните.

Отправеното послание е да бъде отделена минута в памет на онези, които почиват далеч от родината си.

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