Българин бе отличен с Медал на Британската империя

Вече четири десетилетия и половина Йордан Христов поддържа военните гробове на Общността на нациите в Централните софийски гробища. За своята дългогодишна отдаденост той тази година беше удостоен с почетен Медал на Британската империя. Това стана ясно от публикация на посолството на Великобритания в София.

Христов поема грижата за гробището през 1980 г., наследявайки тази отговорност от баща си Петър, който се е грижил за мястото в продължение на 22 години преди него. Решението му да продължи семейната традиция е и начин да почете паметта на своя баща.

От британската страна изразиха благодарност за неговия труд и последователност през всичките тези години, особено в дните около Деня на възпоменанието, когато се отдава почит на загиналите във войните.

Отправеното послание е да бъде отделена минута в памет на онези, които почиват далеч от родината си.